به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این زیرمجموعه توسعه خودروی خودران گوگل در نامه ای به سناتور اد مارکی اعلام کرد از قابلیت رانندگی از راه دور یا عملیات از راه دور برای انجام وظایف مربوط به رانندگی استفاده نکرده است.

در برخی موارد نادر، تعدادی از پرسنل ساکن آمریکا می توانند به یک خودروی خودران در حال توقف دستور دهند با سرعت سه کیلومتر برساعت مسافت کوتاهی را طی کند تا از مسیر تردد خارج شود اما این روند هیچ گاه خارج از مسیر آموزشی انجام نشده است.

مارکی و بادی کارتر نماینده جمهوری خواه مجلس آمریکا درباره استفاده از پرسنل از راه دور از جمله پرسنلی که در خارج از آمریکا و در فیلیپین مستقر هستند، اظهار نگرانی کرده اند در این میان وایمو اعلام کرد پرسنل کمک از راه دور برای تاکسی روباتیک های این شرکت مشاوره و پشتیبانی فراهم می کنند اما به طور مستقیم وسیله نقلیه را کنترل نمی کنند و نمی رانند.

این شرکت چهار مرکز کمک از راه دور در ایالت های آریزونا، میشیگان و دو مورد در دو شهر فیلیپین دارد تا در هر زمان از ناوگان خودروهایش پشتیبانی کند. همچنین حدود ۷۰ کارمند کمک از راه دور در این زمینه فعالیت می کنند. فقط تیم واکنش رویداد که پاسخ ها را به تصادف یا رویدادهای ایمنی مدیریت می کند و در آمریکا مستقر است می تواند خودروهای در حال توقف را حرکت دهد.