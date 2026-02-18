  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

حمایت از برنامه‌های توانمندسازی بانوان در استان بوشهر

بوشهر- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: به صورت ویژه از برنامه‌های توانمندسازی بانوان در استان بوشهر حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه ایران ماهر در استان بوشهر، بر نقش کلیدی مهارت‌آموزی در ارتقای توانمندی‌های بانوان و توسعه پایدار اجتماعی تأکید کرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند بانوان استان در حوزه‌های مختلف مهارتی، اظهار کرد: نمایشگاه ایران ماهر بستری مناسب برای معرفی توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های بانوان استان فراهم کرده و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اعتماد به نفس، خودباوری و حضور فعال آنان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی ایفا کند.

وی با بیان اینکه توانمندسازی بانوان یکی از اولویت‌های مهم حوزه اجتماعی و فرهنگی استان است، افزود: حمایت از برنامه‌های مهارت‌محور و ایجاد فرصت‌های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار، زمینه‌ساز افزایش مشارکت اقتصادی بانوان و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای آموزشی و بخش خصوصی در راستای توسعه مهارت‌آموزی تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند ضمن شناسایی استعدادهای بومی، مسیر کارآفرینی و اشتغال پایدار را برای بانوان هم‌استانی هموار سازد.

اکبری در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه ایران ماهر، بر تداوم حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی از برنامه‌های توانمندسازی بانوان در سطح استان تأکید کرد.

کد خبر 6752771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

