به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه ایران ماهر در استان بوشهر، بر نقش کلیدی مهارتآموزی در ارتقای توانمندیهای بانوان و توسعه پایدار اجتماعی تأکید کرد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند بانوان استان در حوزههای مختلف مهارتی، اظهار کرد: نمایشگاه ایران ماهر بستری مناسب برای معرفی توانمندیها، خلاقیتها و ظرفیتهای بانوان استان فراهم کرده و میتواند نقش مؤثری در تقویت اعتماد به نفس، خودباوری و حضور فعال آنان در عرصههای اقتصادی و اجتماعی ایفا کند.
وی با بیان اینکه توانمندسازی بانوان یکی از اولویتهای مهم حوزه اجتماعی و فرهنگی استان است، افزود: حمایت از برنامههای مهارتمحور و ایجاد فرصتهای آموزشی متناسب با نیاز بازار کار، زمینهساز افزایش مشارکت اقتصادی بانوان و کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد بود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر همچنین بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، نهادهای آموزشی و بخش خصوصی در راستای توسعه مهارتآموزی تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی میتواند ضمن شناسایی استعدادهای بومی، مسیر کارآفرینی و اشتغال پایدار را برای بانوان هماستانی هموار سازد.
اکبری در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه ایران ماهر، بر تداوم حمایتهای فرهنگی و اجتماعی از برنامههای توانمندسازی بانوان در سطح استان تأکید کرد.
