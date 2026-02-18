۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

احمدی: کنسرسیوم مهارت با مشارکت ۳۸۰ شرکت در کشور تشکیل شد

بجنورد- معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: کنسرسیوم مهارت با مشارکت ۳۸۰ شرکت تشکیل شد و به‌عنوان رابط بین آموزش و صنعت تاکنون ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمیل احمدی صبح چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه مهارت خراسان شمالی که در سالن مدیریت بحران استانداری برگزار شد، اظهار کرد: فارغ‌التحصیلان اغلب مهارت‌هایی را یاد می‌گیرند که بازار کار به آن‌ها نیاز ندارد؛ به همین دلیل برنامه‌های جدید آموزشی با هدف رفع ناترازی مهارتی اجرا می‌شوند.

وی افزود: در این راستا، کنسرسیوم مهارت با مشارکت ۳۸۰ شرکت فعال در حوزه‌های مختلف تشکیل شده که به عنوان رابط مستقیم بین آموزش و صنعت عمل می‌کند و تاکنون حدود ۱۰۰ فرصت مشارکت و سرمایه‌گذاری جدید ایجاد شده است.

احمدی به طرح‌های کلیدی مانند «همنوا» و «میثاق مهارت» اشاره کرد و گفت: هدف این طرح‌ها همسوسازی محتوای آموزشی با نیازهای لحظه‌ای صنایع است و همچنین توجه ویژه‌ای به حوزه‌های نوین مانند اقتصاد دیجیتال و طرح‌های کارآفن (کارآفرینی و خوداشتغالی) شده است.

وی با استناد به گزارش‌های جهانی افزود: تا سال ۲۰۲۵ حدود ۹۲ میلیون شغل در دنیا حذف و ۱۷۰ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد و آموزش مهارتی باکیفیت می‌تواند دستمزد نیروی کار را ۱۰ درصد و بهره‌وری ملی را سه درصد افزایش دهد.

احمدی در پایان تأکید کرد: همسوسازی آموزش‌های مهارتی با نیاز بازار کار از محورهای اصلی توسعه اقتصادی در دولت چهاردهم است و تخصیص منابع به این حوزه با جدیت پیگیری می‌شود.

