به گزارش خبرنگار مهر، امین انصاری ظهر چهارشنبه در دوازدهمین کنفرانس بینالمللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد اظهار کرد: سازمان جوانان حقوق بشر در لبیک به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، برگزاری سلسله نشستهای تخصصی و کنفرانسهای بینالمللی را در دستور کار قرار داده است.
وی گفت: تاکنون ۱۰ نشست تخصصی در استانهای مختلف کشور و چندین نشست در دیگر کشورها برگزار شده و پیش از این نیز ۱۱ کنفرانس بینالمللی برگزار کردهایم و امروز دوازدهمین کنفرانس در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر افزود: انتخاب مسجد مقدس جمکران برای برگزاری این رویداد صرفاً یک انتخاب مکانی نیست بلکه حامل پیام است، جمکران نماد امید، انتظار، عدالتخواهی و ایستادگی در برابر ظلم است و طرح موضوع حقوق بشر آمریکایی از این مکان مقدس بیانگر آن است که مقابله با سلطه و استکبار برای ملت ایران تنها یک موضع سیاسی نیست، بلکه ریشه در باورهای اعتقادی دارد.
انصاری ادامه داد: از این مکان مقدس، پیام افشای استانداردهای دوگانه آمریکا و کشورهای غربی به جهان مخابره میشود و ما تأکید میکنیم که کرامت انسانی با سلطهگری جمع نمیشود و عدالت با تبعیض سازگار نیست.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه بیان کرد: امسال شاهد تجاوز رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی و ناتو علیه جمهوری اسلامی ایران بودیم اما با تدبیر و فرماندهی حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، پاسخ قاطعی داده شد و دشمنان با شکست مواجه شدند.
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی در تقابل بوده و هر بار بهانهای را مطرح کرده است؛ گاه حقوق بشر، گاه موضوع هستهای، گاه حقوق زن و گاه مسئله موشکی، اما اینها بهانه است و اصل مسئله، مخالفت با ماهیت جمهوری اسلامی است.
انصاری افزود: انقلاب اسلامی از آغاز دو هدف اساسی را دنبال میکرد، نخست تحقق آموزهها و احکام اسلام در داخل کشور و دوم معرفی اسلام ناب به جهان. در مسیر هدف نخست، یکی از مهمترین دستاوردها تحقق استقلال و قطع دست سلطهگران بود و همین مسئله نخستین عامل خشم آمریکا از جمهوری اسلامی شد.
وی گفت: پیش از انقلاب، بخش عمدهای از درآمدهای نفتی کشور در اختیار آمریکا قرار میگرفت و حضور گسترده نیروهای آمریکایی در ایران بدون ضرورت واقعی، نشانهای از وابستگی ساختاری بود که با پیروزی انقلاب اسلامی پایان یافت.
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر ادامه داد: عامل دوم خشم آمریکا، از دست رفتن نقش ژاندارمی منطقه توسط ایران بود، رژیم گذشته بهعنوان بازوی اجرایی سیاستهای آمریکا در منطقه عمل میکرد اما با استقرار جمهوری اسلامی این نقش از میان رفت.
انصاری با اشاره به عامل سوم اظهار کرد: صدور فرهنگ استقلالطلبی، ظلمستیزی و استکبارستیزی به ملتهای دیگر، موجب شد بسیاری از کشورها در برابر سیاستهای آمریکا موضعگیری کنند و این امر به کاهش نفوذ ایالات متحده در برخی مناطق انجامید.
وی افزود: عامل چهارم، حمایت جمهوری اسلامی از آرمان فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی است و جمهوری اسلامی بهصورت صریح از بازگشت مردم اصلی فلسطین به سرزمین خود دفاع کرده و روز جهانی قدس را بهعنوان نماد این حمایت پایهگذاری کرده است و این مسئله نیز از عوامل اصلی تقابل آمریکا با ایران به شمار میرود.
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر تصریح کرد: آمریکاییها باید به جامعه جهانی پاسخ دهند که دلیل این حجم از مداخلات، کودتاها و اقدامات نظامی در نقاط مختلف جهان چیست و چرا در برابر افکار عمومی پاسخگو نیستند.
انصاری در پایان خاطرنشان کرد: روند افول هژمونی آمریکا آغاز شده و پدیده مقاومت اسلامی این روند را تسریع کرده است و ملتهای مستقل با تکیه بر ایمان و آگاهی، در برابر سلطهگری ایستادگی خواهند کرد.
قم – دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی گفت: انقلاب اسلامی با قطع وابستگیها و تحقق حاکمیت ملی، منافع آمریکا را به چالش کشید.
