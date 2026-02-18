به گزارش خبرگزاری مهر، جواد غلامپور در آیین تکریم و معارفه مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با بیان اینکه غفلت از توسعه فناوری یکی از چالشهای مدیریتی کشور است، گفت: توسعه فناوری زمینهساز خلق ارزش افزوده، تقویت زیرساختهای ملی و دستیابی به حکمرانی هوشمند است و باید در اولویت تصمیمگیریهای کلان قرار گیرد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات عمومی و امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه فناوری افزود: تفکر، نوآوری و تصمیمگیری جسورانه مؤلفههای بنیادین مدیریت قوی هستند و مدیران باید با نگاه خادمی و آیندهنگر در مسیر توسعه فناوری گام بردارند.
وی با بیان اینکه در ساختارهای مدیریتی کشور، سهم توجه به ارتباطات بیش از فناوری است، اظهار داشت: این عدم توازن یک ضعف جدی است که باید اصلاح شود، فناوری علاوه بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، سبب قویتر شدن کشور و افزایش بهرهوری ملی میشود و چنانچه جایگاه واقعی خود را در سیاستگذاریها پیدا کند، به موتور محرک توسعه تبدیل خواهد شد.
غلامپور بر ضرورت توجه به توسعه ارتباطات سیار و ثابت، بهویژه در روستاها تأکید کرد و یادآور شد: تقویت زیرساختهای ارتباطی بدون توجه به فناوریهای نوین پایدار نخواهد بود.
وی همچنین خواستار تأمین اعتبارات لازم و حمایت از حضور بخش خصوصی در پروژههای توسعه حوزه فناوری اطلاعات شد و تصریح کرد: توسعه حوزه فناوری اطلاعات موجب می شود تا این بخش بهعنوان نیروی محرک تولید و اشتغال در کشور نقشآفرینی کند.
فناوری اطلاعات و ارتباطات صرفاً پشتیبان فعالیتهای اداری نیست
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان نیز در ادامه این مراسم، با بیان اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات صرفاً پشتیبان فعالیتهای اداری نیست، اظهار کرد: این حوزه زیرساخت اصلی حکمرانی هوشمند، افزایش بهرهوری، شفافیت در عملکرد دستگاهها و بسترساز اقتصاد دانشبنیان است.
کاوه حقیقی، با اشاره به موقعیت مناسب استان زنجان در شاخصهای توسعه ارتباطی، گفت: ضریب نفوذ ارتباطات در زنجان به میانگین کشوری نزدیک بوده و توسعه شبکه ملی اطلاعات در روستاها، ارتقای نسل چهارم تلفن همراه در محورهای ارتباطی و گسترش فیبر نوری در مناطق شهری نشاندهنده حرکت رو به رشد استان در مسیر تحقق اقتصاد دیجیتال است.
وی افزود: افزایش سهم خدمات الکترونیک دستگاهها، کاهش مراجعات حضوری مردم، ارتقای امنیت سایبری و هوشمندسازی فرآیندهای اداری از مهمترین اهداف توسعه در استان به شمار میرود.
حقیقی تأکید کرد: تحقق این اهداف در سایه همدلی، تعامل و همافزایی میان نهادهای متولی ممکن خواهد شد.
در این مراسم پوریا غلامی به عنوان مدیرکل جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان معرفی و از خدمات و تلاشهای ۲۵ ماهه فرزاد توکلی در این مسوولیت قدردانی شد.
غلامی پیش از این مسوولیت معاونت اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان را بر عهده داشت.
