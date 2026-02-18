پیش بینی ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای اقتصادی لرستان

امید امیدی شاه‌آباد در حاشیه سفر رئیس جمهور به لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان امروز میزبان رئیس‌جمهور است و تمامی اقدامات لازم برای برگزاری این سفر از چند ماه پیش برنامه‌ریزی و اجرایی شده است.

مصوبات سفر رئیس‌جمهور

امیدی شاه‌آباد با اشاره به مصوبات این سفر افزود: حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات برای حمایت از واحدهای اقتصادی استان در نظر گرفته شده که در قالب مصوبات رسمی تصویب خواهد شد.

تسهیلات ارزی برای واحدهای اقتصادی

وی همچنین تصریح کرد: علاوه بر این، ۲۰۲ میلیون دلار تسهیلات ارزی برای تعدادی از واحدهای اقتصادی استان اختصاص یافته است تا روند توسعه و جهش تولید در لرستان تسهیل شود.

معاون اقتصادی استاندار لرستان تأکید کرد که این اقدامات گامی مهم در حمایت از فعالان اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال استان محسوب می‌شود و اجرای آن با نظارت مستقیم ستاد اقتصادی استان پیگیری خواهد شد.