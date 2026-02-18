۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

در قالب مصوبات سفر رئیس‌جمهور اختصاص می‌یابد؛

پیش بینی ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای اقتصادی لرستان

خرم‌آباد- معاون اقتصادی استاندار لرستان از پیش بینی اختصاص ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار و ۲۰۲ میلیون دلار تسهیلات ارزی برای واحدهای اقتصادی لرستان در جریان سفر رئیس جمهور خبر داد.

امید امیدی شاه‌آباد در حاشیه سفر رئیس جمهور به لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان امروز میزبان رئیس‌جمهور است و تمامی اقدامات لازم برای برگزاری این سفر از چند ماه پیش برنامه‌ریزی و اجرایی شده است.

مصوبات سفر رئیس‌جمهور

امیدی شاه‌آباد با اشاره به مصوبات این سفر افزود: حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات برای حمایت از واحدهای اقتصادی استان در نظر گرفته شده که در قالب مصوبات رسمی تصویب خواهد شد.

تسهیلات ارزی برای واحدهای اقتصادی

وی همچنین تصریح کرد: علاوه بر این، ۲۰۲ میلیون دلار تسهیلات ارزی برای تعدادی از واحدهای اقتصادی استان اختصاص یافته است تا روند توسعه و جهش تولید در لرستان تسهیل شود.

معاون اقتصادی استاندار لرستان تأکید کرد که این اقدامات گامی مهم در حمایت از فعالان اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال استان محسوب می‌شود و اجرای آن با نظارت مستقیم ستاد اقتصادی استان پیگیری خواهد شد.

