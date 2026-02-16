به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال زنان استقلال در فصل جاری لیگ برتر نمایشی فراتر از انتظار داشته و حالا جدیترین مدعی کسب عنوان قهرمانی به شمار میرود. آبیپوشان پایتخت که برای نخستین بار در تاریخ باشگاه در بخش فوتسال زنان تیمداری میکنند در همان سال نخست حضور خود چنان مقتدر ظاهر شدهاند که بسیاری از کارشناسان این تیم را شایستهترین گزینه برای ایستادن بر سکوی نخست میدانند.
استقلال از ابتدای فصل با ترکیبی هوشمندانه از بازیکنان باتجربه و استعدادهای جوان پا به رقابتها گذاشت. کادرفنی این تیم با هدایت شهناز یاری تلاش کرد ساختاری منسجم و مبتنی بر نظم تاکتیکی ایجاد کند. ساختاری که هم در فاز هجومی کارآمد باشد و هم در فاز دفاعی کماشتباه؛ همین رویکرد باعث شد استقلال از همان هفتههای ابتدایی به عنوان تیمی مدعی مطرح شود و بهتدریج جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کند.
در هفته شانزدهم رقابتها استقلال یکی از دشوارترین بازیهای فصل خود را مقابل مس کرمان برگزار کرد؛ دیداری که با تکگل حساس نسترن مقیمی به سود آبیها پایان یافت و سه امتیاز حیاتی را به حساب صدرنشین واریز کرد. آن پیروزی نشان داد که استقلال علاوه بر نمایشهای پرگل در مسابقات فشرده و نزدیک نیز توان مدیریت بازی و حفظ نتیجه را دارد ویژگیای که معمولاً در تیمهای قهرمان دیده میشود.
اما نقطه عطف فصل را باید در هفته هفدهم جستوجو کرد. جایی که استقلال در دیداری سرنوشتساز میزبان نزدیکترین تعقیبکننده خود یعنی پالایش نفت آبادان بود. این مسابقه که از آن به عنوان «فینال زودهنگام» یاد میشد میتوانست معادلات صدر جدول را تغییر دهد. با این حال شاگردان یاری با نمایشی مقتدرانه و تهاجمی موفق شدند حریف مستقیم خود را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست دهند. این پیروزی نهتنها سه امتیاز ارزشمند دیگر به اندوختههای استقلال افزود بلکه از نظر روانی نیز ضربه مهمی به رقیب وارد کرد.
استقلال با این برد ۴۸ امتیازی شد و همچنان در صدر جدول باقی ماند. فاصله امتیازی ایجادشده با تیم دوم حاشیه امنیت قابل توجهی برای آبیپوشان فراهم کرده است. حالا در شرایطی که تنها پنج هفته تا پایان فصل باقی مانده استقلال بیش از هر زمان دیگری به جام قهرمانی نزدیک شده است. هرچند فوتبال و فوتسال همواره آبستن اتفاقات غیرمنتظره است ولی روند باثبات و کمنوسان این تیم نشان میدهد که از نظر فنی و ذهنی آمادگی عبور از هفتههای پایانی را دارد.
یکی از مهمترین نقاط قوت استقلال در این فصل توازن مثالزدنی میان حمله و دفاع بوده است. این تیم نهتنها در زمره برترین خطوط هجومی لیگ قرار دارد و بارها با اختلاف گل بالا به پیروزی رسیده بلکه با کمترین گل خورده عنوان بهترین خط دفاعی رقابتها را نیز به خود اختصاص داده است. انسجام در عقب زمین و استفاده مؤثر از ضدحملات دو مؤلفه کلیدی در موفقیتهای استقلال بودهاند. بازیکنان این تیم بهخوبی وظایف خود را در زمین میشناسند و هماهنگی میان خطوط مختلف به وضوح دیده میشود.
از سوی دیگر روحیه جنگندگی و انگیزه بالای بازیکنان نقش مهمی در نتایج اخیر داشته است. استقلالیها در دیدارهای بزرگ نشان دادهاند که از فشار مسابقات تعیینکننده هراسی ندارند. پیروزی پرگل برابر پالایش نفت آبادان نمونهای روشن از همین ذهنیت برنده است ذهنیتی که معمولاً تیمهای مدعی را از سایر رقبا متمایز میکند.
نکته قابل توجه دیگر اهمیت این موفقیت برای باشگاه استقلال است. این باشگاه در فصل جاری در بخشهای مختلف از فوتبال و فوتسال گرفته تا سایر رشتههای غیر فوتبالی تیمداری کرده است. با این حال در حال حاضر بیشترین شانس برای کسب جام در میان تمام تیمهای باشگاه متعلق به فوتسالیستهای زن استقلال است. قهرمانی احتمالی این تیم میتواند نقطه عطفی در تاریخ فعالیتهای ورزشی زنان این باشگاه باشد و مسیر تازهای برای سرمایهگذاری و توجه بیشتر به ورزش زنان هموار کند.
اکنون همه نگاهها به چند هفته پایانی دوخته شده است. استقلال اگر بتواند تمرکز و کیفیت فنی خود را حفظ کند بعید است صدر جدول را از دست بدهد. برتری امتیازی، تفاضل گل مناسب، تجربه کادرفنی و اعتمادبهنفس بالای بازیکنان همگی مؤلفههایی هستند که کفه ترازو را به سود آبیپوشان سنگینتر میکنند.
نظر شما