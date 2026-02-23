  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۵۸

برای دیدار با بایرلورکوزن؛

طارمی هواداران المپیاکوس را نگران کرد/ دو ملی‌پوشی که همزمان افت کردند

تیم فوتبال المپیاکوس در شرایطی خود را برای دیدار برگشت مقابل بایرلورکوزن در لیگ قهرمانان اروپا آماده می کند که دو بازیکن این تیم از شرایط ایده آل خود فاصله گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس در هفته بیست و دوم سوپرلیگ یونان شامگاه شنبه ۲ اسفند رو در روی پانه‌تولیکوس قرار گرفت که این بازی با برتری ۲ بر صفر سرخ و سفیدها به پایان رسید. المپیاکوس در شرایط توانست این بازی را با برتری پشت سر بگذارد که پس از ۵ ماه ایوب الکعبی و مهدی طارمی (دو مهاجم اصلی) موفق به گلزنی برای تیم خود نشدند.

سایت «sportime» یونان در این رابطه نوشت: ایوب الکعبی پس از حضور در جام ملت‌های آفریقا، خسته و تحت تأثیر شکست مراکش بازگشت و از شرایط ایده‌آل فاصله دارد. این موضوع برای المپیاکوسِ خوزه لوئیز مندیلیبار یک مشکل بزرگ محسوب می‌شود؛ چرا که سرمربی باسکی سرخ‌پوشان بخش عمده‌ای از بازی تهاجمی و حتی ساختار دفاعی تیمش را بر پایه عملکرد الکعبی و تا حدی چیکینیو بنا کرده است.

در غیاب الکعبی آماده، المپیاکوس بخش بزرگی از کارایی خود را از دست می‌دهد؛ هرچند این خلأ مدتی با حضور مهدی طارمی جبران شده بود.

مهاجم ایرانی زمانی که الکعبی در جام ملت‌های آفریقا حضور داشت، به‌خوبی جای او را پر کرد و عملکرد بسیار مطلوبی ارائه داد. اما با بازگشت الکعبی، به نظر می‌رسد افت او به نوعی به طارمی هم منتقل شده است؛ طارمی دیگر آن مهاجم آماده سابق نیست.

حتی در دیدار اخیر المپیاکوس مقابل پانایتولیکوس (پیروزی ۲ بر صفر)، طارمی هرچه تلاش کرد نتوانست گلزنی کند. علاوه بر ضربه‌ای که به تیر دروازه خورد، یک موقعیت تک‌به‌تک را نیز دروازه‌بان حریف مهار کرد و در صحنه‌ای دیگر نیز مهاجم ایرانی در کنترل توپ ناموفق بود موقعیت‌هایی که با کیفیت فنی طارمی همخوانی ندارد.

در حال حاضر بدترین سناریو برای المپیاکوس در حال رقم خوردن است؛ جایی که هر دو مهاجم اصلی تیم، یعنی الکعبی و طارمی، از فرم ایده‌آل فاصله گرفته‌اند. تا زمانی که این دو مهاجم کلیدی گلزنی نکنند، کار برای سرخ‌پوشان در حساس‌ترین مقطع فصل دشوارتر خواهد شد.

کد خبر 6757140
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها