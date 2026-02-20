به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال المپیاکوس و بایرلورکوزن در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه ۲۹ بهمن رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۲ بر صفر نماینده آلمان به پایان رسید تا کار برای مهدی طارمی و یارانش در ادامه مسیر دشوارتر شود.
سایت «gazzetta» یونان در این رابطه نوشت: سیستم بازی با دو مهاجم برای المپیاکوس نتیجهبخش نبوده و دیدار مقابل بایرلورکوزن نمونه بارز این مسئله بود.
در عرض سه دقیقه، پاتریک شیک با دو گل خود لورکوزن را برای صعود به مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان جلو انداخت و پیروزی ۲ بر صفر را در خانه المپیاکوس رقم زد.
نماینده پیرائوس تلاش کرد اما حالا برای صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا به یک معجزه نیاز دارد. یکی از پرسشهای اصلی پس از این بازی، انتخاب دو مهاجم در ترکیب ابتدایی بود.
خوزه لوئیز مندلیبار (سرمربی المپیاکوس) تصمیم گرفت هم ایوب الکعبی و هم مهدی طارمی را به میدان بفرستد؛ در حالی که چیکونیو روی نیمکت حضور داشت و آماده بازی بود. سیستمی که بهویژه در بازیهای بزرگ این فصل چندان کارایی نداشته است.
باید یک نکته را روشن کرد؛ طارمی به خاطر اشتباهش در گل اول بازیکن بدی نشده و همچنین افت گلزنی تیم در هفتههای اخیر را نمیتوان فقط به او نسبت داد. او مهاجمی ۳۳ ساله با ۲۱۹ گل در دوران حرفهای خود در تمام رقابتهاست که ۱۳ گل آن در لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رسیده است.
با این حال، باید پذیرفت که او قرار نیست در سیستم مندلیبار نقش بابیس کوستولاس را ایفا کند. فصل گذشته المپیاکوس با دو مهاجم بازی میکرد اما مهاجم یونانی نقش آزادتر و عقبتری نسبت به مهاجم نوک داشت؛ پِرِس شدید انجام میداد، بیوقفه میدوید، توپگیری میکرد و در خلق موقعیت مشارکت داشت. وظیفه اصلی او و الکعبی، خفه کردن حریف با پرس از جلو بود.
طارمی چنین سبک بازیای ندارد. او تلاش میکند میدود و فشار میآورد و حتی نسبت به ابتدای فصل بیشتر با نقش خود تطبیق پیدا کرده اما نمیتواند ماهیت بازیاش را کاملاً تغییر دهد.
با این حال، نقش او در تیم این فصل بسیار مهم بوده؛ بهخصوص با توجه به افت نسبی الکعبی پس از جام ملتهای آفریقا. مهاجم ایرانی تاکنون در ۲۸ بازی، ۱۶ گل به ثمر رسانده است.
ورود چیکینیو در دقیقه ۶۴ به جای طارمی و بازگشت به سیستم محبوب ۱-۳-۲-۴، چهره تهاجمی المپیاکوس را تغییر داد. این هافبک هجومی ۳۰ ساله، مهرهای کلیدی در ساختار تیم است؛ هم از نظر کیفیت و گردش توپ و هم از نظر نوع تحرک در زمین.
او قطعهای مهم در پازل تاکتیکی مندلیبار است. با ورودش، خطوط تیم جلوتر آمد، پرس بیشتر شد و اگر گل دوم دریافت نشده بود، شرایط روانی تیم هم متفاوت میشد.
در واقع، انگار مربی اسپانیایی ترکیبها را برعکس چیده بود؛ تیمی که بعد از دقیقه ۶۴ بازی کرد، باید از ابتدا به میدان میرفت.
استفاده از دو مهاجم در ترکیب اصلی، هواداران را راضی نکرد. این سیستم تنها در یک بازی مهم این فصل موفق ظاهر شد آن هم در مقابل آژاکس بود.
در آن مسابقه هم آژاکس شروع بهتری داشت و المپیاکوس در دقیقه ۵۲ به گل رسید. ورود چیکینیو در دقیقه ۷۲ به جای الکعبی باعث شد تیم مسلطتر شود و در نهایت ۲ بر یک پیروز شود.
البته نمیتوان همه مشکلات را فقط به این سیستم نسبت داد؛ چرا که حتی با آرایش ۱-۳-۲-۴ هم برابر آ. ا.ک و لوا دیاکوس نتایج ایدهآل به دست نیامد. با این حال، ۲-۴-۴ یکی از دلایل اصلی است که باعث میشود المپیاکوس در بازیهای مهم دچار مشکل شود و تسلط همیشگی را در زمین نداشته باشد.
