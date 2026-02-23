طارمی در لیست المپیاکوس برای بازی مرگ و زندگی در اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال المپیاکوس یونان و بایرلورکوزن آلمان در دیدار برگشت پلی آف لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه شنبه ۵ اسفند و از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار می گیرند. بازی رفت دو تیم در یونان با برتری ۲ بر صفر نماینده آلمان به پایان رسید و حالا مهدی طارمی و یارانش برای افزایش امیدهای خود جهت صعود به مرحله حذفی نیاز به کسب پیروزی در دیداری خارج از خانه و با تفاضل بیش از دو گل دارند.

سایت «sport۲۴» یونان در این رابطه نوشت: خوزه لوئیز مندیلیبار فهرست بازیکنان المپیاکوس را برای دیدار خارج از خانه برابر بایرلورکوزن در چارچوب دیدار برگشت مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا اعلام کرد.

با هدف حفظ امیدهای خود برای رقم زدن شگفتی و جبران نتیجه بازی رفت، المپیاکوس روز سه‌شنبه (۲۴ فوریه) در دیدار برگشت پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بایر لورکوزن خواهد رفت.

خوزه لوئیز مندیلیبار سرمربی اسپانیایی المپیاکوس، امروز دوشنبه فهرست بازیکنان تیم قهرمان فوتبال یونان را برای این دیدار حساس اعلام کرد. بر اساس این فهرست، تمامی بازیکنان در اختیار کادرفنی قرار دارند و حتی یازجی نیز با وجود اینکه نامش در فهرست اروپایی تیم ثبت نشده، راهی آلمان خواهد شد.

فهرست بازیکنان المپیاکوس به شرح زیر است:

* دروازه‌بانان: پاسخالاکیس، بوتیس، تسولاکیس

* مدافعان: اورتگا، بیانکون، پیرولا، کالوگرپولوس، کوستینیا، روتینی، رستو، برونو

* هافبک‌ها: ناسیمِنتو، مارتینس، گارسیا، سیپیونی، آندره لوئیز، چیکینیو، اسه، پوندنسه، لیاچیکوراس، موزاکیتیس

* مهاجمان: ایوب الکعبی، کلیتون، مهدی طارمی