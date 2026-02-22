پایان طلسم ۵ ماهه المپیاکوس با گل نزدن مهدی طارمی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس در هفته بیست و دوم سوپرلیگ یونان شامگاه شنبه دوم اسفند رو در روی پانه‌تولیکوس قرار گرفت و با دو گل موفق شد حریفش را شکست دهد.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و تا دقیقه ۷۰ در زمین بود.

سایت «ole» یونان در این رابطه نوشت: المپیاکوس پس از دو نتیجه ناموفق پیاپی در سوپرلیگ یونان، بار دیگر به مسیر پیروزی بازگشت.

گل‌های این مسابقه را لورنزو پیرولا و یوسف یازیجی به ثمر رساندند. به این ترتیب، المپیاکوس برای کسب این برد نیازی به گلزنی دو مهاجم اصلی خود یعنی مهدی طارمی و ایوب الکعبی نداشت؛ اتفاقی که ماه‌ها رخ نداده بود.

آخرین باری که المپیاکوس در لیگ بدون گل طارمی یا الکعبی به پیروزی رسیده بود، به اواخر سپتامبر بازمی‌گردد. در آن دیدار (۲۷ سپتامبر) سرخ‌وسفیدها با نتیجه ۳ بر ۲ لِوادیاکوس را شکست دادند؛ مسابقه‌ای که تا دقایق پایانی کاملاً باز و پرهیجان دنبال می‌شد.

در آن بازی، چیکینیو دو بار گلزنی کرد و یک گل دیگر نیز توسط پانایوتیس رتسوس به ثمر رسید.

از آن زمان تا پیش از دیدار با پاناتولیکوس، المپیاکوس هیچ بردی در لیگ نداشت که در آن حداقل یکی از دو گلزن برتر فصلش، یعنی طارمی یا الکعبی، موفق به گلزنی نشده باشد.

اگر بازی‌های تیم خوزه لوئیز مندلیبار را بررسی کنیم، در این بازه زمانی ۱۱ پیروزی در سوپرلیگ ثبت شده است. در این مدت، مهدی طارمی ۶ گل و ایوب الکعبی ۱۰ گل به ثمر رسانده‌اند (بدون احتساب دیدار اخیر برابر پاناتولیکوس).

این آمار نشان می‌دهد عملکرد المپیاکوس تا چه اندازه تحت تأثیر این دو مهاجم قرار داشته است. اینکه طی پنج ماه گذشته تمام پیروزی‌های این تیم با حداقل یک گل از طارمی یا الکعبی همراه بوده، اتفاقی تصادفی نیست و بیانگر نقش کلیدی این دو بازیکن در موفقیت‌های سرخ‌وسفیدهاست.