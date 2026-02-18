به گزارش خبرگزاری مهر، این آیین در سالن کنفرانس مجموعه ورزشی مجموعه ورزشی صالحیراد با حضور معاون تربیتبدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش لرستان و جمعی از منتخبین شهرستانها و مناطق مختلف استان برگزار شد.
نمایندگان دانشآموزی، که پیشتر در سطح مدارس و مناطق خوش درخشیده بودند، در این مرحله استانی رقابت کردند تا مسئولیت هدایت انجمنهای ورزشی دانشآموزی را بر عهده گیرند.
در این رویداد، کاندیداها با ارائه سوابق قهرمانی و برنامههای پیشنهادی خود، چشماندازی روشن از آینده ورزش دانشآموزی استان ارائه کردند. فضایی سرشار از انگیزه، امید و اعتماد به نفس حاکم بود و دانشآموزان نه صرفاً بهعنوان ورزشکار، بلکه بهعنوان مدیران و سفیران فرهنگی ورزش نقشآفرینی کردند.
نتایج بخش دختران
در بخش دختران، پس از برگزاری رأیگیری، ترکیب انجمن ورزش دانشآموزی به شرح زیر اعلام شد:
۱.کمند علیزاده، قهرمان تکواندو از شهرستان کوهدشت – رئیس انجمن
۲.ستایش عبدیان از شهرستان دلفان – نایبرئیس اول
۳.سها فلاحی از شهرستان دورود – نایبرئیس دوم
۴.فاطیما ولیپور از خرمآباد – دبیر
۵.آرزو ویسی از الیگودرز – منشی
۶.رقابتی نفسگیر در بخش پسران
بخش پسران شاهد رقابتی کمنظیر و حساس بود که تعیین پنجمین عضو شورای انجمن به چهار دور رأیگیری کشیده شد.
در دور نخست، محمد سبزی (منطقه کوهنانی) به عنوان رئیس، محمدمهدی رجایی (منطقه زاغه) نایبرئیس، امیررضا صفیپور (پلدختر) نایبرئیس دوم و بنیامین گودرزی (اشترینان) دبیر انتخاب شدند.
انتخاب نفر پنجم، بین کسرا جودکی (معمولان)، کامران جمشیدوند (الیگودرز)، مهدی طهماسبی (کاکاوند) و محمدمتین کرمی (خرمآباد) در سه دور رأیگیری متوالی با تساوی آرا همراه بود و سرانجام در دور چهارم، محمدمتین کرمی از ناحیه ۲ خرمآباد توانست اکثریت آرا را کسب کند و پنجمین عضو شورای انجمن پسران شود.
نقش راهبردی انجمنهای ورزشی
جمشیدی، معاون تربیتبدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش استان، ضمن تبریک به منتخبین، بر اهمیت راهبردی انجمنهای ورزشی در مدارس تأکید کرد و آنها را بازوی توانمند توسعه فرهنگ تحرک، نشاط و سلامت دانشآموزان دانست.
وی دانشآموزان منتخب را «سفیران ورزش» در شهرستانها و مناطق خواند؛ سفیرانی که مأموریت دارند با ترویج همدلی، رقابت سالم و مسئولیتپذیری، زمینهساز نسلی سالم، پویا و آیندهساز باشند.
