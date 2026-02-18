به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ایرانسل، آیین افتتاح طرحهای ارتباطی روستایی ایرانسل، چهارشنبه ۲۹ بهمنماه ۱۴۰۴، با حضور دکتر رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، دکتر محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوریاطلاعات، دکتر محمد حاتمیزاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، قاسم جلیلینژاد مدیرکل ارتباطات و فناوریاطلاعات آذربایجان غربی، مدیر ارشد منطقه شمال غرب ایرانسل و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی، در استانداری آذربایجانغربی، به صورت آنلاین برگزار شد.
در این مراسم، پروژه ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای فقیبیگلو، واقع در بخش مرکزی شهرستان ارومیه، به صورت آنلاین توسط استاندار آذربایجان غربی افتتاح شد.
با بهرهبرداری از این پروژه، سه روستای فقیبیگلو، حاجیآباد و شاهجهانآباد شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی، با مجموع ۲۴۴ خانوار و ۸۲۵ نفر جمعیت، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.
با راهاندازی این سایت جدید ارتباطی روستایی که با هدف گسترش پوشش شبکه در مناطق روستایی، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال صورت گرفته است، روستاهای مذکور با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال از محل طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (USO)، به اینترنت پرسرعت ایرانسل متصل شدند.
استاندار آذربایجان غربی در آیین افتتاح این پروژه، توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی را از اولویتهای مهم کشور برای تحقق عدالت ارتباطی عنوان کرد و گفت: توسعه ارتباطات در مناطق روستایی، گامی مؤثر در کاهش شکاف دیجیتال، تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات نوین ارتباطی و فراهمسازی بستر توسعه اقتصادی و اجتماعی در این مناطق است.
ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساختهای ارتباطی و افزایش پوشش اینترنت پر سرعت، بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز نزدیک به این میزان است.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر روستاهایی که بر اساس برنامهریزی هدفمند، تحت پوشش قرار میدهد، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوریاطلاعات) را در شهرها و روستاهای ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، پیش برده و با نصب و راهاندازی یا ارتقای تکنولوژی سایتهای ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری را که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شدهاند، تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفنهمراه، قرار داده است.
