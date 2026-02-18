به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی ظهر امروز چهارشنبه در آئین افتتاح پروژه های شرکت برق منطقه ای خوزستان و پست 132 کیلوولت دانیال در شوش بیان کرد: طرح خوبی در حال اجرا شدن است که بسیار با اهمیت می باشد و پروژه های دیگری نیز در دست اقدام است.

وزیر نیرو با اشاره به کوتاه بودن دوره نیروگاه های خورشیدی، گفت: اگر بخواهیم نیروگاه خورشیدی حرارتی بسازیم حدود پنج سال زمان می برد که با توجه به نیروگاه های آبی موجود می توانند ترکیب و وارد مدار شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین ظرفیت خوزستان نیروگاه های آبی و حرارتی است، ادامه داد: طبق آمار اعلام شده ظرفیت نیروگاه حرارتی در استان هفت هزار و 400 مگاوات، اسمی برق آبی هشت هزار و 200 مگاوات بوده که ظرفیت های بسیار بزرگی است.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه تا پایان سال، سه هزار مگاوات نیروگاه حرارتی اضافه خواهد شد، تصریح کرد: این اقدام بسیار موثر و معادل حدود 9 هزار نیروگاه خورشیدی تاثیر خواهد گذاشت.

علی آبادی تاکید کرد: اولویت اول در طرح های بخار سیکل ترکیبی همچنان بر مدار خود باقی است. همچنین امسال نیروگاه فردوسی و عسلویه را وارد مدار خواهیم کرد.

وی افزود: طی چند ماه اخیر نیز نیروگاه رودشور با 350 مگاوات ظرفیت حرارتی بخش مدار وارد مدار کرده ایم. نیروگاه قشم در بخش بخار نیز وارد مدار شده است.

وزیر نیرو با تاکید بر توسعه ظرفیت ها گفت: با توجه به اینکه از این پس نوسانات ولتاژ را شاهد خواهیم بود لذا باید در بخش T&D تحول تازه ای ایجاد کنیم. زیرا در گذشته نوسان ولتاژ نبوده و اکنون شاید این اتفاق بیفتد.

علی آبادی با بیان اینکه اقدامات خوبی صورت گرفته است، اظهار کرد: پست های برق بسیاری ساخته شده و رکورد زده ایم به گونه ای که حدود 6 ماه گذشته به اندازه پنج یا 6 سال گذشته پست ساخته ایم.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سربلندترین کشور منطقه هستیم، افزود: تجهیزات ما به روسیه، عمان، عراق، اندونزی، پاکستان و ... صادر می شود که این تجهیزات در رقابت و مناقصه با بزرگان دنیا با فاصله بسیار بالا به لحاظ کیفیت و نرخ پایین فروخته شده است.

وزیر نیرو تاکید کرد: در تلاش هستیم برق را به اندازه نیاز مردم تراز کنیم.

علی آبادی با بیان اینکه برای مابقی طرح های پیش بینی شده باید با هم بسیج شویم، اظهار کرد: واحدهایی به صورت تولید پراکنده در اقصی نقاط خوزستان نصب می کنیم تا در تابستان اثربخشی بیشتر داشته باشند که عمدتا حرارتی هستند. واحدهای خورشیدی نیز به کمک خواهند آمد که می توانند وضعیت را به لحاظ تنوع بخشی نوع سوخت بهبود بخشند و محیط زیست را بهتر کنند.

وی ادامه داد: امسال پائیز خوبی را داشتیم، زمستان و بهار نیز به خوبی خواهد گذشت. تا این تاریخ تصور بر این است که خوزستان مشکلی در پیش نخواهد داشت.