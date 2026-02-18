۱۵ هزار میلیارد ریال پروژه برق در شوش با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهار پروژه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در شهرستان شوش با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، محمد کعب‌عمیر نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی افتتاح شد.

علی اسدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، در آیین افتتاح این پروژه‌ها اظهار کرد: پست برق ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت دانیال یکی از چهار پروژه‌ای است که امروز به بهره‌برداری رسید و با ظرفیت ۱۰۰ مگاولت‌آمپر و سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال اجرا شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه از طرح‌های حیاتی ابلاغی وزارت نیرو برای عبور از پیک مصرف تابستان بوده است، افزود: با بهره‌برداری از این پست، ظرفیت منصوبه شبکه فوق‌توزیع شهرستان‌های شوش و کرخه به ۶۴۹ مگاولت‌آمپر افزایش یافته و میانگین بارگیری ترانس‌های این منطقه از ۷۴ درصد به ۶۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با اشاره به برنامه‌های آتی تصریح کرد: در راستای پایداری و توسعه شبکه برق، ۶ پروژه حیاتی و ضروری با ارزش سرمایه‌گذاری بیش از ۶۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال در شهرستان‌های شوش و کرخه در دست اجراست که نقش مهمی در تأمین برق پایدار بخش‌های خانگی و صنعتی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، پروژه‌های افتتاح‌شده شامل تکمیل پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت دانیال، طرح موقت پست ۱۳۲ کیلوولت آهودشت، تعویض هادی خط ۱۳۲ کیلوولت تک‌مداره شمال‌غرب–توانا با هادی پرظرفیت هاوک به طول ۳۰ کیلومتر و ورود و خروج خط توانا–پاک‌چوب در پست نیروگاه ۴۰ مگاواتی شوش به طول ۱۰ کیلومتر است.