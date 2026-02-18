به گزارش خبرنگار مهر، شیخ راشد الراشد ظهر چهارشنبه در دوازدهمین کنفرانس بینالمللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی که در شبستان بقیع مسجد مقدس جمکران برگزار شد، گفت: سالهای اخیر شاهد جنگ، خونریزی و فروپاشی فرهنگ آمریکایی و ارزشهای انسانی در نقاط مختلف جهان بودهایم و این اقدامات پیامدهای جدی برای عدالت و امنیت جهانی داشته است.
وی افزود: در کشورهای آفریقایی مانند سودان، لیبی و سومالی طی بیش از یک دهه، هزاران نفر کشته شده و تخریب گستردهای رخ داده است و این روند نشاندهنده نقض آشکار حقوق بشر از سوی ایالات متحده و هم پیمانان است.
الراشد با اشاره به وضعیت فلسطین اظهار کرد: بیش از ۷۰ هزار نفر در فلسطین قربانی خونریزیهای مستمر شدهاند و آمریکا با سیاستهای سلطهگرانه خود در عراق، یمن و سایر مناطق بهصورت یک دیکتاتور جهانی عمل کرده و تلاش دارد کشورها را تحت سلطه و نفوذ خود قرار دهد.
وی در ادامه به تجاوزات آمریکا به قوانین بینالمللی اشاره کرد و گفت: این کشور حتی به قوانین اروپایی و معیارهای جهانی پایبند نبوده است که نمونههایی از جمله دخالت در جزیره گرینلند و اقدام علیه رئیسجمهور ونزوئلا نشان میدهد که واشنگتن به حاکمیت ملتها احترام نمیگذارد.
شیخ الراشد با تأکید بر فروپاشی نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم اظهار کرد: کشورهای سلطهگر بر اساس اخلاق و قوانین بینالمللی نباید وارد امور داخلی یکدیگر شوند، اما اکنون شاهد بیاحترامی آشکار به این قواعد و سکوت نهادهای بینالمللی هستیم.
وی افزود: این وضعیت نه تنها تهدیدی برای قوانین جهانی، بلکه برای ارزشها و اخلاق انسانی است و از بین رفتن نظم عرفی و حقوقی پس از جنگ جهانی دوم، نگرانی جدی برای آینده جهان ایجاد کرده است.
الراشد تصریح کرد: جهان باید نسبت به پیامدهای سیاستهای سلطهگرانه آمریکا آگاه شود و نخبگان و فعالان حقوق بشر باید روایت واقعی این اقدامات را به جهانیان ارائه کنند تا عدالت، امنیت و کرامت انسانی حفظ شود و مسیر صلح و ثبات در جهان هموار گردد.
قم- عضو شورای مرکزی حزب عمل اسلامی بحرین گفت: سیاستهای آمریکا نه تنها جان هزاران انسان را گرفته بلکه ارزشهای اخلاقی و انسانی جهان را زیر پا گذاشته و نظم بینالمللی را به چالش کشیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، شیخ راشد الراشد ظهر چهارشنبه در دوازدهمین کنفرانس بینالمللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی که در شبستان بقیع مسجد مقدس جمکران برگزار شد، گفت: سالهای اخیر شاهد جنگ، خونریزی و فروپاشی فرهنگ آمریکایی و ارزشهای انسانی در نقاط مختلف جهان بودهایم و این اقدامات پیامدهای جدی برای عدالت و امنیت جهانی داشته است.
نظر شما