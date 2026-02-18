۲۵ میلیون مترمکعب بر ذخایر سدهای مازندران افزوده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد خلردی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی روند تأمین آب اراضی کشاورزی مازندران در فصل زراعی پیش‌رو که با حضور نمایندگان کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی و هواشناسی برگزار شد، اظهار کرد: ورود سامانه سرد و بارشی در ۲۶ بهمن، بارش‌های مؤثری را در استان رقم زد که بدون خسارت جدی، موجب افزایش دبی و طغیان رودخانه‌های مهم استان شد.

وی با اشاره به تأثیر این بارش‌ها بر سدهای اصلی استان افزود: بارندگی در ارتفاعات بالادست سدهای گلورد، شهید رجایی و آیت‌الله صالحی مازندرانی (البرز) باعث رشد قابل توجه ورودی آب به مخازن شد؛ به‌گونه‌ای که حجم مخزن سد گلورد ۵ میلیون مترمکعب، سد شهید رجایی ۷ میلیون مترمکعب و سد البرز ۹ میلیون مترمکعب افزایش یافت.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران درباره وضعیت حوضه‌های آبریز درگیر این سامانه بارشی گفت: طی یک شبانه‌روز در حوضه نکارود ۳۴ میلی‌متر، تجن ۳۸.۸ میلی‌متر، تلار ۳۱.۳ میلی‌متر و بابلرود ۳۵.۹ میلی‌متر بارندگی ثبت شد که در مجموع حدود ۱۱۲ میلیون مترمکعب آورد برای این چهار رودخانه به همراه داشت.

خلردی همچنین با اشاره به روند افزایشی ذخایر سدهای استان تصریح کرد: در ۲۰ بهمن میزان آب موجود در مخازن سدهای مازندران ۲۱۰ میلیون مترمکعب معادل ۴۷ درصد ظرفیت بود که اکنون با احتساب بارش‌های اخیر و ذوب برف ارتفاعات، این رقم به ۲۳۵ میلیون مترمکعب و معادل ۵۳ درصد ظرفیت ۱۱ سد استان رسیده است.

وی تأکید کرد: تداوم مدیریت بهینه منابع آب و بهره‌برداری هدفمند از ذخایر موجود، نقش مهمی در تأمین آب کشاورزی استان در ماه‌های آینده خواهد داشت.