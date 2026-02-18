به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر چهاشنبه در جلسه شورای مسکن سمنان در فرمانداری، با بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و سایت‌های مسکونی، بر تسریع در رفع مشکلات زیرساختی، بهبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی شفاف به مطالبات مردم تأکید کرد.

وی درباره آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن و سایت ۱۰۴ هکتاری اظهار داشت: تعیین تکلیف مسائل مربوط به خیابان‌کشی، کد ارتفاعی، خاکبرداری و مشکلات زیرساختی باید با مسئولیت مستقیم دستگاه‌های متولی، به‌ویژه راه و شهرسازی، در کوتاه‌ترین زمان پیگیری شود.

فرماندار سمنان با اشاره به مشکلات زیرساختی و محیطی در برخی پروژه‌ها افزود: نبود کد ارتفاعی مناسب، تأخیر در خاکبرداری، احتمال بروز مشکلات زیست‌محیطی و ضرورت تقویت نظارت مستمر از جمله مواردی است که نیازمند اقدام فوری شهرداری و دستگاه‌های مرتبط است.

صمیمیان با انتقاد از ناهماهنگی میان برخی دستگاه‌ها تصریح کرد: تأخیر در اجرای تعهدات توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی قابل قبول نیست و نظارت منظم هفتگی با حضور مسئولان مشخص باید تا حصول نتیجه ادامه یابد؛ همچنین تعیین نماینده ثابت شهرستان برای حضور مستمر در جلسات و پیگیری مصوبات ضروری است.

وی با اشاره به پروژه‌های مسکن و طرح‌های عمرانی اظهار داشت: بلاتکلیفی طولانی‌مدت احداث و تکمیل برخی قطعات مسکونی، افزایش قیمت‌ها و عدم نظارت کافی بر روند اجرا موجب نارضایتی مردم شده و تسریع در زیرسازی اراضی و شفاف‌سازی روند اجرا باید در اولویت قرار گیرد.

فرماندار سمنان در ادامه با اشاره به مسائل حوزه آب و فاضلاب گفت: نبود ناظر برای تصفیه‌خانه و کمبود سرمایه‌گذاری در طرح‌های محلی از مشکلات مهم است و تخصیص هدفمند اعتبارات برای رفع این چالش‌ها باید انجام شود از سوی دیگر رعایت الزامات قانونی در موضوع مجوز چاه‌ها و حریم تأسیسات ضروری است.