  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

خراسان جنوبی در مدار ثبات اقتصادی؛تأکید استاندار برصیانت از معیشت مردم

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ثبت کمترین نرخ بیکاری و تورم در کشور، بر ضرورت مدیریت بازار و صیانت از معیشت مردم در آستانه ماه مبارک رمضان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی فرمانداران شهرستان‌های تابعه استان با قدردانی از حضور پرشور مردم در مناسبت‌های مختلف اظهار کرد: بالاترین سطح مشارکت و حضور در کشور متعلق به مردم خراسان جنوبی است که شایسته تقدیر است.

وی دهه فجر را فرصت مناسبی برای تبیین دستاوردها دانست و افزود: امروز کمترین نرخ بیکاری کشور با ۳.۷ درصد متعلق به استان است و همچنین پایین‌ترین نرخ تورم را در کشور دارا هستیم که این موفقیت‌ها حاصل تلاش مجموعه مدیریتی استان است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به موفقیت‌های حوزه صادرات بیان کرد: در میان ۷۰ گمرک کشور، گمرک استان به عنوان یکی از برترین‌ها انتخاب شده است.

هاشمی با اشاره به حوادث اخیر و آنچه «کودتای آمریکایی ـ صهیونیستی» خواند، تصریح کرد: خراسان جنوبی تنها استانی بود که در این حوادث شهید و کشته‌ای نداشت که این مهم در سایه انسجام و وحدت مردم محقق شد.

وی به اقدامات انجام‌شده در حوزه‌هایی همچون کوله‌بری، نیروگاه‌های خورشیدی، نهضت مدرسه‌سازی، اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهوری، راه و راه‌آهن، تبصره ۱۸، جذب اعتبارات پیش از پایان سال مالی و همچنین جذب ۵۱ سرمایه‌گذار خارجی اشاره کرد و گفت: این اقدامات باید به‌صورت مستمر و شفاف برای مردم تبیین شود.

استاندار با تأکید بر اینکه اطلاع‌رسانی دستاوردها محدود به دهه فجر و هفته دولت نیست، افزود: ارتباط صادقانه و مستمر با مردم می‌تواند رضایتمندی عمومی را افزایش دهد.

وی با تأکید بر مدیریت بازار در آستانه ماه رمضان تصریح کرد: نباید منتظر گلایه‌های مردمی درباره گرانی باشیم؛ اولویت نخست، بازار و معیشت مردم است و تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی باید به‌صورت جدی دنبال شود.

هاشمی همچنین بر احصا و اولویت‌بندی مسائل اقتصادی تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید سهم شهرستان‌ها از محل تبصره ۱۸ را به‌طور ویژه پیگیری کنند.

وی با اشاره به برخی تخلفات در حوزه نان، خواستار تشدید نظارت‌ها شد و افزود: با نظارت دقیق‌تر، میزان تخلفات کاهش خواهد یافت.

استاندار در پایان خاطرنشان کرد: توان مدیریتی لازم در استان وجود دارد و مدیران باید با طرح دغدغه‌های شهرستان‌ها و پیگیری مستمر مسائل، وقت خود را وقف خدمت به مردم کنند.

کد خبر 6752997

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها