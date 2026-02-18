به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد: تهدید و باجخواهی کمکی به موفقیت در مذاکرات هستهای ایران نمیکند.
بر اساس این گزارش، «ماریا زاخارووا» در نشست خبری در مسکو افزود: روسیه آماده تسهیل مذاکرات در مورد پرونده هستهای ایران است.
این موضعگیری مسکو در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیرا در پیامی به مناسبت چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب به مسعود پزشکیان همتای ایرانی خود، اعلام کرد که از تلاشهای ایران برای صیانت از حق حاکمیت خود حمایت میکند.
پوتین با اشاره به اینکه روابط میان ایران و روسیه از ماهیت دوستانه و حسن همجواری برخوردار است، تصریح کرد: روسیه از تلاشهای ایران برای صیانت از حق حاکمیت و منافع مشروع خود و تأمین امنیت کشور در شرایط بغرنج کنونی بینالمللی حمایت میکند.
