معرفی برگزیدگان دومین فراخوان فیلمسازی مرکز فیلم جوان سوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فیلم جوان سوره، با اعلام داوران، برگزیدگان نهایی فراخوان فیلم کوتاه «قصه‌های خیال‌انگیز»، معرفی شدند. پس از برگزاری مصاحبه‌های حضوری فراخوان فیلم‌ کوتاه «قصه‌های خیال‌انگیز»، داوران این فراخوان، برگزیدگان نهایی را اعلام کردند و بر این اساس، فیلمنامه‌های برگزیده، برای ساخت توسط مرکز فیلم جوان سوره حمایت می‌شوند.

فراخوان «قصه‌های خیال‌انگیز»، دومین فراخوان فیلمسازی مرکز فیلم جوان سوره است که در بخش فیلم کوتاه و انیمیشن کوتاه، برگزار شد. داوران بخش فیلم کوتاه این فراخوان، محمدرضا خردمندان، حسن حبیب‌زاده و محدثه پیرهادی بودند. در بخش انیمیشن کوتاه نیز امیررضا مافی، رضا ارژنگی و هادی محمدیان، داوری آثار را برعهده داشتند.

پس از اتمام زمان ارسال آثار به دومین فراخوان حمایتی مرکز فیلم جوان سوره، ۶۱۳ فیلمنامه به این فراخوان ارسال شد که ۵۵۴ فیلمنامه فیلم کوتاه داستانی و ۵۹ فیلمنامه انیمیشن کوتاه داستانی بود.

پس از ارزیابی اولیه آثار ارسال شده، ۱۱ اثر به مرحله مصاحبه حضوری راه یافتند که از این تعداد ۳ اثر برای حمایت، برگزیده شدند.

اسامی آثار برگزیده فراخوان «قصه‌های خیال‌انگیز» به شرح زیر است:

برگزیده سطح حرفه‌ای: علی کیوان با فیلمنامه «سایه‌دارها»

برگزیده فیلمساز اول: فرهاد مطاعی با فیلمنامه «بلوط دیاله»

برگزیده انیمیشن: فاطمه احمدی با فیلمنامه «جایی دیگر»

هدف از این فراخوان، شناسایی استعدادهای نو و خلقِ داستان‌هایی با سویه‌های خیال‌انگیز بوده است تا فیلمسازان به جهان رویایی خود قدم بگذارند و آن را به تصویر بکشند.