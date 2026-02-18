به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی ظهر چهارشنبه در مراسم مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا گفت: در سال جاری با وجود شرایط دشوار، به لطف خداوند متعال و با توسل به ارواح طیبه شهدا توانستیم مأموریت‌های محوله را با موفقیت به انجام برسانیم و اگر امروز در انجام وظایف خود سربلندیم، این توفیق به برکت خون شهداست.

وی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان ادامه داد: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا از افتخارات نیروی انتظامی است و دیدار با این عزیزان باید همواره در رأس برنامه‌ها و وظایف ما قرار گیرد.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: شهدا با نثار جان خود عزت و امنیت این سرزمین را تضمین کردند و یاد و راه آنان چراغ هدایت خدمت صادقانه، تعهد و پاسداری از ارزش‌های انقلاب و میهن است.