۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

سردار ملکی: امنیت امروز کشور مرهون جان‌فشانی شهداست

سردار ملکی: امنیت امروز کشور مرهون جان‌فشانی شهداست

شیراز- فرمانده انتظامی استان فارس با تأکید بر نقش بی‌بدیل شهدا در تثبیت امنیت کشور گفت: موفقیت مأموریت‌های پلیس در سایه ایثار و جان‌فشانی شهدا و دعای خیر خانواده‌های آنان رقم خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی ظهر چهارشنبه در مراسم مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا گفت: در سال جاری با وجود شرایط دشوار، به لطف خداوند متعال و با توسل به ارواح طیبه شهدا توانستیم مأموریت‌های محوله را با موفقیت به انجام برسانیم و اگر امروز در انجام وظایف خود سربلندیم، این توفیق به برکت خون شهداست.

وی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان ادامه داد: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا از افتخارات نیروی انتظامی است و دیدار با این عزیزان باید همواره در رأس برنامه‌ها و وظایف ما قرار گیرد.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: شهدا با نثار جان خود عزت و امنیت این سرزمین را تضمین کردند و یاد و راه آنان چراغ هدایت خدمت صادقانه، تعهد و پاسداری از ارزش‌های انقلاب و میهن است.

