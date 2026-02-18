جهش هزینه تولید مرغ پس از حذف ارز ترجیحی؛ گرانی ۴ برابری نهاده ها

حبیب اسدالله نژاد، رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور درباره وضعیت تولید و قیمت تمام شده تولید به خبرنگار مهر گفت: پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان قیمت نهاده‌های دامی و خوراک طیور جهش ۴ برابری را تجربه کرد؛ ضمن اینکه سایر مؤلفه‌های تولید مانند دارو، واکسن، مکمل‌ها و... ۲ برابر افزایش داشتند.

وی ادامه داد: طبیعی است افزایش در مؤلفه‌های تولید، بهای تمام شده را نیز افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان از مردم بوده و بخشی از مصرف‌کنندگان هستند و تمایلی به افزایش قیمت این محصول پروتئینی را ندارند، عنوان کرد: گوشت مرغ محصولی سهل‌الوصول و ارزان‌ترین کالای پروتئینی که همیشه سر سفره مردم بوده و باید کمک شود تا با نرخ مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.

رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه پس از جهش ۴ برابری قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی، یادآور شد: طی یک هفته گذشته قیمت ذرت در سامانه بازارگاه ۲۰ درصد و کنجاله سویا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

این مسئول صنفی در پایان تاکید کرد: اتحادیه از دولت به عنوان متولی تنظیم گر بازار، تقاضا کرده‌ایم اقداماتی داشته باشد تا نهاده دام و طیور و سایر مؤلفه‌های تولید با نرخ تثبیت شده به دست تولیدکننده برسد تا در ادامه زنجیره تولید، این ماده پروتئینی با قیمت پایین به دست مردم و مصرف کننده برسد.