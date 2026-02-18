۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

جهش هزینه تولید مرغ پس از حذف ارز ترجیحی؛ گرانی ۴ برابری نهاده ها

جهش هزینه تولید مرغ پس از حذف ارز ترجیحی؛ گرانی ۴ برابری نهاده ها

رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به افزایش شدید قیمت نهاده‌ها پس از حذف ارز ترجیحی، خواستار تثبیت نرخ نهاده‌های دامی برای کنترل قیمت گوشت مرغ شد.

حبیب اسدالله نژاد، رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور درباره وضعیت تولید و قیمت تمام شده تولید به خبرنگار مهر گفت: پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان قیمت نهاده‌های دامی و خوراک طیور جهش ۴ برابری را تجربه کرد؛ ضمن اینکه سایر مؤلفه‌های تولید مانند دارو، واکسن، مکمل‌ها و... ۲ برابر افزایش داشتند.

وی ادامه داد: طبیعی است افزایش در مؤلفه‌های تولید، بهای تمام شده را نیز افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان از مردم بوده و بخشی از مصرف‌کنندگان هستند و تمایلی به افزایش قیمت این محصول پروتئینی را ندارند، عنوان کرد: گوشت مرغ محصولی سهل‌الوصول و ارزان‌ترین کالای پروتئینی که همیشه سر سفره مردم بوده و باید کمک شود تا با نرخ مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.

رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه پس از جهش ۴ برابری قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی، یادآور شد: طی یک هفته گذشته قیمت ذرت در سامانه بازارگاه ۲۰ درصد و کنجاله سویا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

این مسئول صنفی در پایان تاکید کرد: اتحادیه از دولت به عنوان متولی تنظیم گر بازار، تقاضا کرده‌ایم اقداماتی داشته باشد تا نهاده دام و طیور و سایر مؤلفه‌های تولید با نرخ تثبیت شده به دست تولیدکننده برسد تا در ادامه زنجیره تولید، این ماده پروتئینی با قیمت پایین به دست مردم و مصرف کننده برسد.

کد خبر 6753032
فاطمه امیر احمدی

    • NP FR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      تحلیل شما درباره‌ی این خبر رسمی کاملاً به‌جا است چون خبر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، یعنی حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح زنجیره تأمین و تولید اشاره دارد.
    • NP FR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      چالش‌ها وریشه اصلی مشکل وابستگی بالا به واردات نهاده‌ها: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد خوراک مرغ (ذرت، سویا، مکمل‌ها) وارداتی است. حذف ارز ترجیحی، هزینه واردات و در نتیجه قیمت تمام‌شده مرغ را جهش داد. نبود نظام پایدار برای خرید و توزیع نهاده‌ها: سامانه بازارگاه اگرچه برای نظم‌دهی طراحی شد، اما به‌دلیل ضعف نظارت در زنجیره توزیع، همواره تأخیر و نوسان قیمتی ایجاد می‌کند.
    • NP FR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      راهکار دائمی و ساختاری ایجاد نظام «تثبیت هوشمند نهاده‌ها»: دولت باید با سازوکار شناور، نرخ مبنای واردات نهاده‌های دامی را در محدوده قابل پیش‌بینی نگه دارد تا تولیدکننده بتواند برای چند ماه آینده برنامه‌ریزی کند. کاهش وابستگی وارداتی: توسعه کشت دانه‌های روغنی و نهاده‌های پروتئینی داخلی (مثل کنجاله کلزا و سویای بومی) می‌تواند تا حدی جایگزین واردات شود.
    • NP FR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      پرداخت یارانه تولید به‌جای واردات: به‌جای یارانه ارزی، باید مستقیماً به مرغداران مشوق نقدی یا اعتباری برای خرید نهاده‌ داده شود؛ الگویی که در ترکیه و برزیل اجرا شده است. اصلاح نظام بازارگاه: شفاف‌سازی عرضه و تقاضا، نظارت الکترونیکی بر زنجیره توزیع، و حذف واسطه‌های غیرضروری برای تثبیت عرضه پایدار.
    • NP FR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      ایجاد صندوق بیمه نوسان قیمت نهاده‌ها: با مشارکت دولت و تشکل‌ها، تولیدکننده در برابر جهش ناگهانی قیمت محافظت می‌شود و ثبات بازار حفظ می‌گردد. به‌صورت خلاصه، ریشه مشکل در اصلاح ناقص و بدون پشتیبانی سیاستی حذف ارز ترجیحی است و راهکار اصلی در تثبیت هوشمند و حمایتی نهاده‌ها و شفاف‌سازی زنجیره تأمین قرار دارد.

