به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر چهارشنبه تفاهم نامهای با حضور و امضای حمیدرضا رضایی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و محمد کمیلی سرپرست مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی پارک علم و فناوری منعقد شد و دو طرف بر گسترش همکاریهای مشترک در حوزههای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و پژوهشی ویژه جوانان و نخبگان تأکید کردند.
سرپرست ورزش و جوانان البرز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه ورزشی استان البرز اظهار کرد: استان البرز از نظر استعدادهای ورزشی، سرمایه انسانی و حضور دانشگاهها و مراکز علمی، شرایط ویژهای دارد.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرهنگسازی ورزش در دانشگاهها هستیم تا جوانان نخبه علاوه بر فعالیتهای علمی، در حوزه سلامت و نشاط اجتماعی نیز فعال باشند.
وی عنوان کرد: نخبهپروری در ورزش تنها به کشف استعداد محدود نمیشود، بلکه نیازمند طراحی مسیر حمایتی، آموزشهای تخصصی، بهرهگیری از دانش روز و ایجاد انگیزه در میان جوانان است.
رضایی ادامه داد: تعامل با مراکز علمی و تحقیقاتی میتواند به ارتقای سطح علمی مربیان، اجرای پژوهشهای کاربردی در حوزه علوم ورزشی و توسعه ورزش دانشبنیان کمک کند.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای مشترک علمی–ورزشی، کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی و جشنوارههای استعدادیابی در بستر این تفاهمنامه خبر داد و گفت: هدف ما ایجاد پیوند مؤثر میان علم، فناوری و ورزش است تا بتوانیم الگویی موفق از همکاری بینبخشی در سطح استان ارائه دهیم.
در ادامه، محمد کمیلی، سرپرست مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی پارک علم و فناوری با تأکید بر نقش مراکز فناورانه در حمایت از جوانان اظهار کرد: این مجتمع با در اختیار داشتن فضاهای پژوهشی، آموزشی و فناوری، آمادگی دارد بستر لازم برای اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی جوانان و نخبگان را فراهم کند. استفاده از امکانات این مجموعه با معرفینامه ادارهکل ورزش و جوانان استان البرز امکانپذیر خواهد بود.
وی افزود: ما معتقدیم ورزش میتواند مکمل فعالیتهای علمی باشد و به افزایش بهرهوری، نشاط و پویایی در میان پژوهشگران و دانشجویان کمک کند. از این رو توسعه فعالیتهای مشترک، از جمله حمایت از ایدههای نوآورانه در حوزه فناوریهای ورزشی، استارتاپهای مرتبط با سلامت و برگزاری رویدادهای تخصصی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کمیلی همچنین بر ضرورت هدایت ظرفیت نخبگان به سمت تولید دانش و فناوری در حوزه ورزش تأکید کرد و گفت: با همافزایی میان نهادهای اجرایی و مراکز تحقیقاتی میتوان مسیر تجاریسازی ایدههای خلاقانه در حوزه ورزش و سلامت را هموار کرد و زمینه اشتغال پایدار برای جوانان استان را فراهم ساخت.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو مجموعه در زمینههایی همچون برگزاری همایشها و دورههای آموزشی مشترک، اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی در حوزه علوم ورزشی، حمایت از طرحهای نوآورانه جوانان، توسعه ورزش دانشگاهی بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و ایجاد بستر مناسب برای استعدادیابی و نخبهپروری همکاری خواهند داشت.
