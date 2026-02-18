ضرورت تبلیغ میدانی و مردمی در ماه رمضان در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی ظهر چهارشنبه در در آستانه ماه مبارک رمضان در جلسه توجیهی مبلغین اعزامی در سالن غدیر اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان ایلام با اشاره به نقش اثرگذار مبلغان در گسترش فرهنگ دینی و معارف اهل‌بیت(ع) گفت: کار تبلیغ اگر با نیت الهی و روح اخلاص همراه باشد، دل‌ها را هدایت می‌کند و ثمره آن ماندگار خواهد بود.

وی گروه جهادی «نسیم وصال» را از مجموعه‌های موفق در عرصه تبلیغ دینی دانست و از انتخاب استان ایلام توسط این گروه به عنوان میدان فعالیت تبلیغی تقدیر کرد و افزود: استان ایلام با مردمی مؤمن، بصیر و ولایی، زمینه‌ای مستعد برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و دینی دارد.

رحیمی در ادامه با اشاره به پیامدهای شرایط فرهنگی امروز جامعه تأکید کرد: روحانیت باید از رویکرد سنتی فراتر برود و به‌صورت میدانی و مردمی در میان مردم حضور یابد. امروز مهم‌ترین نیاز جامعه، تبلیغ دین با زبان رفتار، حضور و صداقت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام با بیان اینکه تبلیغ زمانی ثمربخش است که از دل ایمان بجوشد، گفت: هرجا کار را به خدا سپرده‌ایم، نتیجه دیده‌ایم. هدایت واقعی در دست پروردگار است و مبلغ تنها وسیله‌ای برای رساندن پیام الهی است.

وی در پایان حضور مردم استان در صحنه‌های دینی و انقلابی را سرمایه‌ای بزرگ دانست و اظهار داشت: ایلام به‌واسطه ایمان و وفاداری مردمش، جایگاه ویژه‌ای در عرصه فرهنگی کشور دارد و این ظرفیت زمینه‌ساز موفقیت مبلغان در فضای تبلیغی ماه رمضان خواهد بود.