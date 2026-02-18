به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور شامگاه چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴، در نشست با فرهیختگان، نخبگان علمی، اساتید دانشگاه، هنرمندان و فعالان فرهنگی استان لرستان در دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه در طبابت، بیماری و زخم نیاز به درمان دارد، اظهار داشت: جامعه ما الان زخم برداشته و شاید زخمش هم عمیق باشد، درمانش گفتن مشکل نیست، ارائه راه حل است برای اینکه چگونه آن را باید درمان کرد.

روی پیمان خودمان هستیم

وی با بیان اینکه راه حل، شدت دادن به بیماری یا پاتولوژی نیست، بلکه آرام کردن آن است، تصریح کرد: ما روی پیمان خودمان هستیم،ما دنبال عدالت و انصافیم، دنبال عزت و سربلندی ایران و فرهنگ مان هستیم.

پزشکیان ادامه داد: بیشترین وقتم را در هفته پیگیر مدارس و آموزش و تجهیزات و معلمین و دانش آموزان هستم؛ اما اینطور نیست چیز جادویی باشد امروز بزنیم فردا درست شود.

وی گفت: داریم از همه کمک می گیریم بیایند و نسلی که دارد تربیت می شود را درست تربیت کنیم؛ اما هیچ درمانی نیست که امروز ارائه شود و فردا همه چیز را حل کند.

ظلمی بالاتر از این نیست که انسان براساس ناآگاهی اصرار بر موضوعی کند

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما حتی خودمان با یکدیگر وقتی گفتگو می کنیم بر اساس منطق و شواهد علمی گفتگو نمی کنیم چون از مدرسه درست یاد نگرفته ایم.

پزشکیان با اشاره به آیه « بَلْ کَذَّبُوا بِمَا لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا یَأْتِهِمْ تَأْوِیلُهُ ۚ کَذَٰلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِینَ» اظهار داشت: ظلمی بالاتر از این نیست که انسان براساس ناآگاهی ها اصرار بر چیزی بکند که نباید بکند.

وی تصریح کرد: چگونه روندی که به اینجا رسیده را باید درمان کرد؟ دعوا کنیم؟ بجنگیم با هم؟ باید یک مقدار من کوتاه بیایم یک مقدار شما تا به راه حل و هدف برسیم.

لزوم گفتگو در مجامع علمی

رئیس جمهور اضافه کرد: این راه جز با گفتگو در مجامع علمی و تصمیم براساس شواهد متقن علمی میسر نمی شود.

وی افزود: من هر استادی هستم و هر علمی دارم اگر شواهد نشان دهد این روشی که گفته می شود بهتر است حق ندارم بگویم من ۴۰ سال سابقه دارم و روشی که رفته ام نتیجه داده و بهتر است، شواهد نشان می دهد نتیجه روش دیگر بهتر است و من باید در مقابل آن سر خم کنم.

ناملایمات و پلشتی ها را از بین ببریم

پزشکیان با تاکید براینکه هیچ ظلمی بالاتر از این نیست که ما راه غلط را برویم و اگر راه درست را نشان دادند برنگردیم، ادامه داد: می شود به سرعت مشکلات را حل کرد؟ آیا ما توان و امکانات را داریم و وضعیت امکان این را می دهد همه مشکلات را حل کنیم؟ شما بخواهید یا نخواهید گروه ها و جناح ها و دسته ها و اختلاف ها یک واقعیتی است که وجود دارد و به این سادگی ها هم کوتاه نمی آیند، خب با هم دعوا کنیم؟ به جای اینکه باهم دعوا کنیم دست به دست هم دهیم و این آب و خاک را درست کنیم؛ ناملایمات و پلشتی ها را از بین ببریم و راستی و درستی را حاکم کنیم.

دیگر کسی نمی تواند به سادگی ارز رانتی بگیرد

وی با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی ادامه داد: همین مسئله ارزی که داده می شد هر کاری می کردیم در آنجا رانت و رشوه و بخور بخور وجود داشت، امکان ندارد وقتی ارز ۲۸ تومانی به بازار دلار ۱۲۰ تومانی می دهید آن دلار ۲۸ تومانی درست به هدف بخورد.

پزشکیان تصریح کرد: ما گفتیم کل آن ارز را تقسیم می کنیم و ریالش را به همه مردم می دهیم بروند آزاد بخرند، ارز گران هم شد باز ما ریالش را به مردم می دهیم؛ دیگر کسی نمی تواند به سادگی ارز رانتی بگیرد، امضای رانتی داشته باشد یا قاچاق بکند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در موارد دیگر هم به همین شکل می خواهیم جلوی مسائل رانتی را بگیریم و اگر کسی نسخه ای دارد که می شود بهتر عمل کرد ارائه کند، گفت: ما در بدترین وضعیت مداخله کردیم برای اینکه هیچ چاره دیگری نداشتیم.

کسانی که آن طرف نشسته اند ایران را تکه تکه می خواهند

پزشکیان خاطرنشان کرد: از نظر پزشکی قلب هر فردی در دقیقه ۵ لیتر خون پمپ می کند و با فعالیت بیشتر می شود، در ورزشکاران ۲۵ لیتر است، وقتی بالاتر از این برود فرد سنکوپ می کند و دیگر نمی تواند ادامه دهد؛ تورم و زمان طولانی عدم رشد اینقدر ادامه پیدا کرده که پر شده و یک قطره لبریزش می کند؛ ما در چنین وضعیتی باید مداخله کنیم و بیماری های جامعه را درمان کنیم و به این سادگی هم نیست.

وی با اشاره به اینکه ما داریم تلاش می کنیم ایرانمان را حفظ کنیم؛ اظهار داشت: نباید اجازه دهیم کسانی که آن طرف نشسته اند و در حقیقت ایران را تکه تکه می خواهند جوانان ما را به راهی بکشند که آینده این کشور و فرهنگ و تاریخ را نابود کنند و دست قلدرها و ستمگرهایی که دنبالش هستند بدهند.

آمریکا دلش برای دموکراسی ایران نسوخته است

رئیس جمهور با اشاره به کتاب «جنگ بی پایان»، گفت: آمریکا برای اینکه به منابع و معادن و ذخایر کشورها نیاز دارد، می خواهد به آن‌ها دست پیدا کند و نمی تواند از آن ها دست بکشد؛ انسان ها و کشورهایی که جوانان روشنفکر و آگاهی دارند هم حاضر نیستند منابع را مفت بدهند؛ نتیجه این مسئله یک جنگ بی پایان است.

پزشکیان با طرح این مطلب که یعنی واقعا آمریکا دلش برای دموکراسی ایران سوخته که این کار را می کند؟ برای ونزوئلا دلش سوخته است؟ ادامه داد: آمریکا علنا بدون واهمه می گوید من نفت و معدن آنجا را می خواهم.

ایران و فرهنگش این نیست که به هر قیمتی سر خم کند

وی یادآور شد: ما نمی خواهیم بجنگیم، من از روزی که آمدم اعتقادم و باورم بر این است که جنگ را باید کنار بگذاریم، ولی اگر بخواهند زور بگویند و ما را ذلیل کنند باید بپذیریم؟ به هر قیمتی سر خم کنیم؟ ایران و فرهنگش این نیست که به هر قیمتی سر خم کند. همین دلاورمردی و دفاع جانانه مردم لرستان برازنده این نیست که در برابر زور و قلدری و نامردی سر خم بکند.

قابل قبول نیست من صدای مردم را از خیابان بشنوم

رئیس جمهور با بیان اینکه قابل قبول نیست من صدای مردم را از خیابان بشنوم، تصریح کرد: من هستم برای اینکه مشکل مردم را حل کنم، من نیستم که فشار بر مردم وارد شود ستم ببینند مشکل پیدا کنند و بعد نهایتا به اینجا برسند که به خیابان بیایند و داد بزنند تازه من بفهمم اینجا مشکلی وجود دارد.

پزشکیان با اشاره به اینکه در این مسیر هر کسی بلد است کمک کند «بسم الله»، چون اگر مسائل را حل نکنیم باید باهم دعوا کنیم، اظهار داشت: باید بتوانیم حرف زدن باهم را یاد بگیریم و بر شواهد متقن سر خم بکنیم، همانطور که در قرآن کریم آمده است «وَالَّذِی جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ»، کسی که حرف درست را بیاورد و یا اگر درست آمد مقابل آن سر خم کند و بپذیرد او متقی است.

در مقابل حرف درست سر خم می کنم

وی خاطرنشان کرد: من در مقابل حرف درست سر خم می کنم و راحت برمی گردم اگر اشتباه کردم؛ به هیچ وجه نمی گویم آنچه من می گویم درست است و باید اینگونه بشود.

رئیس جمهور با تاکید براینکه با آقای شاهرخی استاندار لرستان بنشینید راه حل بدهید و با منطق و گفتگو مسائل را حل کنید، اگر همکاری نکرد بگویید ما برخورد و گفت‌وگو کنیم؛ افزود: الان ما در کشور بی عدالتی داریم و این مسائل تنها به لرستان مربوط نیست؛ در آذربایجان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خوزستان و هرجا برویم حتی بین استان و شهرستان بی عدالتی وجود دارد.

پزشکیان یادآور شد: داریم تلاش می کنیم عدالت را پیاده کنیم، آیا یک دفعه می توانیم؟ چنین تجربه بین المللی وجود ندارد؛ اگر کسی بلد است و می داند و می تواند ما دستش را می بوسیم بیاید حل کند.

زخم بزرگی داریم

وی با بیان اینکه زخم بزرگی داریم، وضعیت قلب ما در حدی می زند که توان فشار بیشتر را ندارد؛ باید روشنفکران، سیاستمداران، جامعه شناسان، روحانیون و همه دست به دست هم دهیم بار و فشار را کمتر کنیم؛ ادامه داد: خیلی وقت ها حرف هایم را می زنم اما می بینم به هر حال موانع اجازه نمی دهد من آن کار را بکنم، میتوانم دعوا کنم، آن وقت حال مملکت ما چطور می شود؟

حاضرم جانم، زندگی ام و نامم را برای ایران بگذارم

رئیس جمهور تاکید کرد: من حاضرم جانم، زندگی ام و نامم را برای ایران بگذارم ولی حاضر نیستم ایران ما زخمش عمیق تر شود؛ تا جایی که از دستم بربیاید تلاش می کنم زخم ترمیم شود نه اینکه تشدید شود.

وی یادآور شد: به قول دکتر شریعتی، خدایا به من ایمانی بده که به خاطرش از نام و نانم بگذرم نه به خاطر آن ایمان به نام و نانی برسم.

بنابراین گزارش، در این جلسه، فعالان فرهنگی دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مطالبات خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند و رئیس‌جمهور به صورت مستقیم به این نظرات گوش دادند.

این نشست آخرین برنامه روز نخست سفر استانی رئیس‌جمهور به لرستان بود.