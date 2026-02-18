به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سمنان در محل مدرسه دخترانه نیمه‌شعبان با اشاره به پیگیری بهره‌برداری از مدرسه رستم‌زاده گفت: با همکاری شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌ویژه شرکت گاز، زمینه صدور مجوزها و تسریع در روند بهره‌برداری این مدرسه فراهم خواهد شد.

وی از احتمال حضور وزیر آموزش و پرورش در سمنان طی هفته‌های آینده خبر داد و افزود: از این فرصت برای پیگیری پروژه‌های آموزشی شهرستان از جمله طرح اقدام ملی، پروژه‌های مرتبط با مسکن مهر و چهار مدرسه در دست اجرا استفاده خواهد شد تا بخشی از اعتبارات دولتی جذب و مابقی از طریق نوسازی مدارس تأمین شود.

فرماندار سمنان با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در راه‌اندازی مدرسه قرآنی اظهار داشت: پیشنهاد تدوین و تصویب تعرفه عوارض مراکز خیریه و عام‌المنفعه مطرح شده است تا با همکاری شورا و شهرداری، زمینه حمایت از پروژه‌های آموزشی و فرهنگی در سال آینده فراهم شود.

صمیمیان با اشاره به مسائل ترافیکی اطراف مدارس گفت: مقرر شد شورای آموزش و پرورش طی مکاتبه‌ای با شورای ترافیک شهرستان، موضوعات مرتبط با ایمنی و تردد در محدوده مدارس را برای تصویب و اجرا پیگیری کند.

وی با اشاره به اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بیان کرد: عدالت آموزشی و عدالت تربیتی باید در تمامی مدارس شهرستان به‌صورت عملیاتی اجرا شود و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی تیم‌های آموزشی در این زمینه مورد توجه و اقدام قرار گیرد.

فرماندار سمنان در خصوص ستاد اسکان نوروزی افزود: با توجه به هم‌زمانی ماه مبارک رمضان و عید فطر، ظرفیت حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ کلاس برای اسکان مسافران پیش‌بینی شده و در صورت نیاز، تأمین تجهیزات و امکانات از طریق دستگاه‌های مرتبط پیگیری خواهد شد.

فرماندار سمنان با اشاره به موضوع سلامت روان دانش‌آموزان گفت: از مجموع ۱۹ هزار دانش‌آموز شهرستان، تعدادی در مراحل غربالگری و مصاحبه تخصصی شناسایی شده‌اند و لازم است با همکاری نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی، نیروی انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی، ظرفیت مراکز مشاوره افزایش یابد تا خدمات لازم به همه دانش‌آموزان ارائه شود.

صمیمیان بر تداوم پیگیری‌ها و تقویت مراکز مشاوره تأکید کرد و بیان کرد: ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان از اولویت‌های مهم آموزش و پرورش است و باید با همکاری همه دستگاه‌ها، پاسخگوی نیازهای موجود باشیم.