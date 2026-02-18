نرخ جدید آش، حلیم و زولبیا و بامیه در گیلان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیض شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری کمیسیون نظارت مرکز استان اظهار کرد: نرخ‌های اعلام‌شده پس از بررسی‌های کارشناسی در این کمیسیون به تصویب رسیده و تمامی واحدهای صنفی ملزم به رعایت دقیق آن هستند.

وی با بیان اینکه نظارت بر بازار با جدیت دنبال می‌شود، افزود: بر اساس مصوبه ابلاغی، قیمت هر کیلو آش ممتاز ۴۰۰ هزار تومان، آش درجه یک ۳۵۰ هزار تومان و آش درجه دو ۲۸۰ هزار تومان تعیین شده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت گیلان ادامه داد: نرخ حلیم ممتاز ۳۸۰ هزار تومان، حلیم درجه یک ۳۲۰ هزار تومان و حلیم درجه دو ۲۷۰ هزار تومان مصوب شده است.

فیض همچنین تصریح کرد: قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه ممتاز ۴۵۰ هزار تومان، درجه یک ۴۰۰ هزار تومان و درجه دو ۳۵۰ هزار تومان تعیین شده و واحدهای عرضه‌کننده موظف به درج قیمت و رعایت نرخ‌های مصوب هستند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گران‌فروشی یا عدم درج قیمت، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ اداره‌کل صمت گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.