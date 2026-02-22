نرخ مصوب زولبیا و بامیه در کرمانشاه اعلام شد

مسعود بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح نرخهای تعیینشده برای عرضه زولبیا و بامیه در استان کرمانشاه، اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه ممتاز با جعبه ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده و نرخ همین محصول به صورت خالص و بدون جعبه ۴۳۶ هزار تومان است.
وی افزود: بر اساس مصوبه ابلاغی، قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک ۳۵۰ هزار تومان بوده و نرخ عرضه بدون جعبه این نوع نیز ۳۸۰ هزار تومان تعیین شده است.
معاون بازرسی و حمایت از مصرفکننده ادارهکل صمت استان کرمانشاه ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه دو ۳۲۰ هزار تومان است و عرضه این محصول به صورت خالص و بدون جعبه نیز نباید بیش از ۳۴۵ هزار تومان انجام شود.
بیگلری با تأکید بر الزام واحدهای صنفی به رعایت نرخهای مصوب، تصریح کرد: تمامی فروشندگان موظف هستند قیمتها را بهصورت شفاف و در معرض دید مشتریان نصب کنند و هیچ واحد صنفی تحت هیچ شرایطی مجاز به دریافت مبلغی بالاتر از نرخهای تعیینشده نیست.
وی از اجرای طرح تشدید نظارت ویژه ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: با هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت برخورد قانونی خواهد شد و پرونده متخلفان به مراجع ذیصلاح ارسال میشود.
معاون بازرسی و حمایت از مصرفکننده ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ یا اتحادیههای صنفی مربوطه گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
