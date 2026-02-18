به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله ایوبی شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی بین‌الملل و دیپلماسی عمومی در گیلان با تأکید بر ظرفیت‌های تمدنی ایران اظهار کرد: باید به ملت ایران اجازه داد آرزوهای بزرگ داشته باشد؛ چرا که این سرزمین از پشتوانه‌ای عظیم در حوزه فرهنگ، تاریخ و تنوع اقلیمی برخوردار است.

وی با بیان اینکه ایران از معدود کشورهایی است که در فاصله‌ای کوتاه، تنوع کم‌نظیر اقلیمی را تجربه می‌کند، افزود: این تنوع طبیعی در کنار گنجینه فرهنگی و تاریخی، سرمایه‌ای بزرگ برای توسعه گردشگری و دیپلماسی فرهنگی به شمار می‌رود.

ایوبی با اشاره به پیشینه تمدنی ایران تصریح کرد: داستان شعر، ادب، عرفان و حتی روایت‌های مرتبط با آب و نیایش در بستر تاریخ ایران شکل گرفته و این نشان‌دهنده عمق تمدنی این سرزمین است ملت ایران ملتی است که با شعر زندگی می‌کند و این ویژگی در کمتر نقطه‌ای از جهان دیده می‌شود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و دیپلماسی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: ایران نمونه عینی تنوع فرهنگی است و از استان‌های مختلف تا روستاها، هر منطقه دارای هویت، گویش و آیین‌های خاص خود است که این ظرفیت می‌تواند در عرصه جهانی معرفی و بهره‌برداری شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از پیوندهای فرهنگی با کشورهای منطقه افزود: بسیاری از کشورهای پیرامونی دارای اشتراکات تمدنی با ایران هستند و باید از این ظرفیت برای تقویت ارتباطات فرهنگی و گردشگری استفاده کرد.

ایوبی با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه در حوزه دیپلماسی گردشگری و فرهنگی پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر خاطرنشان کرد: با حضور فعال در کشورهای همسایه و حوزه تمدنی ایران، تلاش شد شرایط برای بازگشت رونق به حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی فراهم شود و خبرهای خوبی نیز در این زمینه در راه است.

وی همچنین بر نقش سرمایه‌گذاری، خلاقیت و نوآوری در حوزه میراث‌فرهنگی تأکید کرد و گفت: قرن بیست‌ویکم، قرن فرهنگ و تمدن است و ایران می‌تواند با اتکا به پیشینه تاریخی خود جایگاه شایسته‌ای در این عرصه به دست آورد.

مشاور عالی وزیر در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان نشست و فعالان این حوزه اظهار امیدواری کرد با هم‌افزایی نخبگان، هنرمندان و بخش خصوصی، گام‌های مؤثری در معرفی هرچه بیشتر ایران در سطح بین‌المللی برداشته شود.