ایوبی: به یک شوک فرهنگی نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله ایوبی، رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه تغییر نگرش جهانیان نسبت به ایران از مهم‌ترین اقدامات در مسیر جذب گردشگر است، اظهار کرد: برای تحقق این هدف باید یک شوک فرهنگی مثبت و هدفمند ایجاد کنیم؛ شوکی که بتواند برداشت‌ها را دگرگون و تصویری تازه و واقعی از ایران ارائه کند.

ایوبی افزود: اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در شیراز نمونه‌ای از همین شوک فرهنگی بود؛ رویدادی که نه‌تنها بازتاب مثبت در منطقه داشت، بلکه بار دیگر ایران را به عنوان کانون فرهنگ، هنر و تمدن معرفی کرد.

رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی با تأکید بر رویکرد منطقه‌گرایانه در دیپلماسی گردشگری گفت: کشورهای منطقه در اولویت برنامه‌های ما قرار دارند و در میان آن‌ها، کشور عراق جایگاه ویژه‌ای دارد، چراکه بخش قابل توجهی از گردشگران ورودی ایران از این کشور هستند.

وی افزود: سازوکاری فراهم شده تا گردشگران بتوانند با خودروهای شخصی خود وارد ایران شوند. این شیوه که از آن به عنوان گردشگری با خودرو (Car Tourism) یاد می‌شود، می‌تواند جهش مهمی در صنعت گردشگری کشور ایجاد کند.

ایوبی همچنین با اشاره به روند مثبت تعاملات با عربستان سعودی گفت: در حوزه گردشگری با عربستان اقدامات مؤثری انجام شده و شاهد تحولات مثبت در این زمینه هستیم. این همکاری‌ها می‌تواند به یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری منطقه‌ای ایران تبدیل شود.

ایوبی در ادامه با اشاره به تاب‌آوری بالای گردشگری فرهنگی و زیارتی کشور تأکید کرد: اگرچه در بخش گردشگری سیاحتی ممکن است با چالش‌هایی روبه‌رو باشیم، اما در حوزه گردشگری فرهنگی و زیارتی، ایران از ظرفیت کم‌نظیری برخوردار است. این نوع گردشگران که به تعبیر من گردشگران تاب‌آور هستند، پیوندی عمیق با فرهنگ و معنویت ایرانی دارند و جذب آن‌ها برای ما ساده‌تر است.

وی افزود: ایران میزبان آرامگاه‌های متعددی از شخصیت‌های فرهنگی و معنوی، از جمله بکتاش ولی است که برای گردشگران منطقه‌ای جذابیت خاصی دارد. چنین مقاصدی می‌توانند محور دیپلماسی فرهنگی ایران باشند.

ایوبی با تأکید بر توانمندی و خلاقیت ایرانیان گفت: ما ملتی هوشمند و خلاق هستیم و بارها در تاریخ نشان داده‌ایم که حتی در شرایط دشوار، از جمله دوران جنگ یا فشارهای بیرونی، می‌توانیم با تدبیر و نوآوری مسیر پیشرفت را ادامه دهیم.

وی بیان کرد: اکنون زمان آن است که با ترکیب عقلانیت راهبردی، دیپلماسی فرهنگی فعال و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و منطقه‌ای، تصویری تازه از ایران در افکار عمومی جهان ترسیم کنیم. جهان باید ایران را از دریچه فرهنگ، ادب، هنر و تمدن کهن‌اش ببیند، نه از نگاه کلیشه‌های تکراری.