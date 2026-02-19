۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۴۷

سؤال روز اول مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در اصفهان اعلام شد

سؤال روز اول مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در اصفهان اعلام شد

اصفهان -سؤال روز اول مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در ماه مبارک رمضان در اصفهان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر،اصفهان -سؤال روز اول مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در ماه مبارک رمضان در اصفهان اعلام شد.

سؤال امروز مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» به تبیین مفهوم آیه ۴۵ سوره مبارکه بقره با عبارت «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» اختصاص دارد.

در این بخش از مسابقه مخاطبان باید پاسخ دهند که مفهوم این آیه در کدام‌یک از گزینه‌های ارائه‌شده به‌درستی بیان شده است.

گزینه‌های مطرح‌شده عبارت‌اند از:
۱. صبر و نماز؛ تکیه‌گاه محکم مؤمن
۲. پرهیز از دروغگویی
۳. نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن
۴. بخشش تا بخشیده شوی

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۸۹ ارسال کنند.

همچنین هر روز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایزی اهدا خواهد شد.

