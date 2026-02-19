مهار سریع حریق در محور جنگلی رامسر - جواهرده

سرهنگ صادق مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی از بعدازظهر روز گذشته در حاشیه محور رامسر – جواهرده آغاز شد که با اعزام سریع نیروهای یگان حفاظت و همکاری دستگاه‌های مرتبط، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد.

وی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر منطقه افزود: گرمای مستمر و کاهش رطوبت سطحی عرصه‌های جنگلی، احتمال وقوع حریق را به شکل محسوسی افزایش داده است و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی وارد کند.

مرادی خاطرنشان کرد: در عملیات اطفای حریق، نیروهای یگان حفاظت، واحد منابع طبیعی سخت‌سر، مدیریت حوزه آبخیز صفارود و آتش‌نشانی شهرستان مشارکت داشتند و خوشبختانه این آتش‌سوزی پیش از سرایت به بخش‌های انبوه جنگل به طور کامل خاموش شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از گردشگران و مسافران خواست با توجه به شرایط اقلیمی و خطر بالای آتش‌سوزی، از روشن کردن آتش در عرصه‌های جنگلی خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه دود یا حریق، مراتب را سریعاً به نیروهای امدادی اطلاع دهند.