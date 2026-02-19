محموله قاچاق گازوئیل با بارنامه قیر در بندر خمیر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقردر ایستگاه بازرسی کنجی، روز گذشته حین کنترل خودرو های عبوری محور لارستان-کهورستان به یکدستگاه کامیون تریلی کشنده مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف که با توجه به اظهارات ضدو نقیض راننده کامیون مبنی بر داشتن بار قیر، در بازرسی دقیق از کامیون مورد نظر ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف کردند.

سرهنگ نصرت الله کریمی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۱میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم راننده کامیون دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال داده شد.