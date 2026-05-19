نرگس اصغری کارگردان نمایش «پایان آن شب» که این روزها در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان به صحنه رفته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: مخاطبان نمایش ما گروه سنی بالای ۱۰ سال هستند. قصه «پایان آن شب» درباره پیرمردی است که در محلهای زندگی میکند. او سایههایی روی دیوار یک خانه متروکه که در آنجاست میبیند و همین باعث میشود که اهالی محل را بیدار کند. اما کسی کاری انجام نمیدهد و اختلافاتی پیش میآید تا اینکه نوجوانان محل تصمیم میگیرند یک کار اساسی انجام دهند.
نوجوانان هنرمند خوشفکر و خلاقند
وی ادامه داد: ما در آموزشگاه بازیگری خود طیف مخاطبان نوجوان و جوان زیادی داریم و این نمایش در واقع نتیجه یکی از کارگاههای تولید ما بود. متن به مرور شکل گرفت و کاملتر شد و پیش از اینکه کار را به کانون پرورش فکری ارائه کنیم، تمرینات انجام شد و متن را کامل کردیم. در فرایند تولید اثر موضوعات مختلف در گفتگوهای بین خود بچهها شکل گرفت و از آنجا که این موضوع در محله میگذشت و اقشار اجتماعی و خود نوجوانان در محله دخیل بودند، مورد استقبال خود بچهها قرار گرفت. ما موضوع را گسترش دادیم و نظرات خوبی دریافت کردیم.
کارگردان نمایش «پایان آن شب» در رابطه با چالشهای کار با بازیگران نوجوان و جوان عنوان کرد: این یک کار سهل و ممتنع است. برای من شخصاً خیلی جذاب است که با این گروه سنی تعامل داشته باشم زیرا آنها بسیار خوشفکر و خلاق هستند و هم در حیطه بازیگری و هم نویسندگی و کارگردانی گاهی نظرات بسیار خوبی دارند، از این رو میتوان با آنها بسیار بیشتر از بازیگران بزرگسال تعامل داشت. گاهی اوقات، آنها تا زمانی که قانع نشوند از قبول انجام کاری که باید انجام بدهند و از نظر تکنیکی درست است سر باز میزنند یا آن را آن طور که ما میخواهیم انجام نمیدهند. آنها حتما باید پیش از هر اقدامی قانع شوند و این موضوع کار را کمی دشوار میکند.
اصغری درباره ویژگیهای اجرایی این اثر گفت: نمایش ما تقریباً رئال است. البته نویسندهای که متن اثر را مینویسد، در آن محله زندگی میکند و جزو اهالی محل است و در جاهایی که ما وارد اندیشه و خلوت نویسنده میشویم، نمایش تاحدودی از دنیای رئال ماجرا خارج میشود. با توجه به سالنی که در آن اجرا میکنیم، تلاش کردیم تا طراحی صحنه را به صورت مینیمال انجام دهیم و تا حد زیادی نیز قابل حمل باشد. خانهها به صورت پاراوان طراحی شدهاند تا در فضای نسبتاً کوچک سالن، قابلیت اجرا داشته باشد. سعی کردیم از ۲ طرف صحنه استفاده کنیم و تا حد زیادی به واقعیت نزدیک باشیم.
سالنها از تئاتر نوجوان حمایت نمیکنند
کارگردان نمایش «پایان آن شب» با اشاره به چالشهای اجرا در شرایط امروز بیان کرد: به نظر من مانند همه کارهایی که تلاش کردند تا به روتین خودشان بازگردند، اجراهای هنری هم باید از سر گرفته شوند. به خصوص که گروهی که جمع کردم، همه نوجوان و جوان هستند و آنها به شدت به انگیزه و امید نیاز دارند و باید ادامه بدهند. اگر اجرا را عقب میانداختیم، میدانم که در گروه تأثیر منفی میگذاشت و آن حالت رخوت و ناامیدی متأسفانه بیشتر میشد. وقتی به سراغ گروه رفتم، بچهها خیلی استقبال کردند و بسیار دوست داشتند که اجرایشان رخ بدهد و من هم از عمق دل خوشحال شدم.
اصغری در پایان اظهار کرد: خواسته من این است که به تئاتر نوجوان به شکل جدیتری نگاه بشود؛ چه آثاری که بازیگر نوجوان دارد و چه آثاری که مخاطبشان نوجوان است. فکر میکنم الان تنها جایی که از تئاتر نوجوان حمایت میکند همین کانون پرورش فکری است و چه خوب میشد اگر سالنها هم سانسهایی را به آثار نوجوان اختصاص میدادند. افراد بسیاری را میشناسم که راغب هستند در عرصه تئاتر نوجوان کار کنند اما از آنجا که از طرف مخاطب نگرانی وجود دارد و سالنها هم بسیاری از اوقات کار کودک را به نوجوان ترجیح میدهند، اتفاقی رقم نمیخورد.
نمایش «پایان آن شب» از ۲۲ ازدیبهشت تا ۱۵ خرداد هرشب ساعت ۱۷ در سالن گلستان کانون پرورش فکری به صحنه میرود.
عوامل اصلی این نمایش عبارتند از نویسنده و کارگردان: نرگس اصغری، بازیگران: داود زارع، سارینا ابراهیم زاده، آوا چوپانی، کیمیا حیدری، ثنا رنگ ساز، آناهیتا زحمتکش، سامان سلطانی، غزل شجاعی، عرشیا صادقی نیا، کیمیا محمدی، ثنا مهدی فر، نیما نظری و احسان نیک طلب.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: در یک محله پر آشوب، پیرمردی خبر از یک دزدی بزرگ میدهد، اما کسی او را جدی نمی گیرد تا اینکه نوجوانان محل تصمیم می گیرند دست به اقدامی بزنند.
نظر شما