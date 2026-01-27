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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

برگزاری نمایش‌نامه‌خوانی «توکا» با اجرای «نام من روژان است»

برگزاری نمایش‌نامه‌خوانی «توکا» با اجرای «نام من روژان است»

چهارمین دوره نمایش‌نامه‌خوانی «توکا» با اجرای نمایش‌نامه «نام من روژان است» نوشته حمیدرضا نعیمی و کارگردانی احسان مجیدی در مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، نمایش‌نامه‌خوانی «توکا» با هدف حمایت از تولیدات نمایشی و ارتقای تئاتر کودک و نوجوان، میزبان نمایش‌نامه «نام من روژان است» می‌شود.

داستان این نمایش‌نامه درباره بچه‌های یک‌ روستا در مرز ایران و عراق است که با ۲ عروسک روبرو می‌شوند، عروسک‌ها مأموریت دارند تا در میان آن‌ها منفجر شوند.

دست‌اندرکاران نمایش‌نامه‌خوانی «نام من روژان است» عبارتند از: نقش‌خوانان: فاطمه جعفری، مهدی مرزدارانی، کوشا کریم‌خانی، ساره مطلق، امیرحسین کاشانی، آناهیتا رضایی، پاشا کشاورز، عسل سلیمانی و با هنرمندی صادق کیانی‌مقدم، موسیقی: پاشا کشاورز، دستیار کارگردان: کوشا کریم‌خانی و طراح پوستر: ساحل علی‌پور.

این اثر به کارگردانی احسان مجیدی روز شنبه ۱۱ بهمن ساعت ۱۷ برای مخاطبان نوجوان در پلاتوی آینه مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی اجرا می‌شود.

این برنامه در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری واقع در بلوار کشاورز، خیابان حجاب، بوستان لاله برگزار می‌شود و علاقه‌مندان تئاتر کودک و نوجوان می‌توانند با مراجعه به سایت تیوال و تهیه بلیت در این رویداد فرهنگی حضور پیدا کنند.

چهارمین دوره نمایش‌نامه‌خوانی «توکا» از سوی کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر و با همکاری مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود و در امتداد تقویت جریان نمایش‌نامه‌خوانی و معرفی آثار شاخص نمایشی به مخاطبان برنامه‌ریزی شده است.

کد مطلب 6733069
فریبرز دارایی

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