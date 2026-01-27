به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، نمایشنامهخوانی «توکا» با هدف حمایت از تولیدات نمایشی و ارتقای تئاتر کودک و نوجوان، میزبان نمایشنامه «نام من روژان است» میشود.
داستان این نمایشنامه درباره بچههای یک روستا در مرز ایران و عراق است که با ۲ عروسک روبرو میشوند، عروسکها مأموریت دارند تا در میان آنها منفجر شوند.
دستاندرکاران نمایشنامهخوانی «نام من روژان است» عبارتند از: نقشخوانان: فاطمه جعفری، مهدی مرزدارانی، کوشا کریمخانی، ساره مطلق، امیرحسین کاشانی، آناهیتا رضایی، پاشا کشاورز، عسل سلیمانی و با هنرمندی صادق کیانیمقدم، موسیقی: پاشا کشاورز، دستیار کارگردان: کوشا کریمخانی و طراح پوستر: ساحل علیپور.
این اثر به کارگردانی احسان مجیدی روز شنبه ۱۱ بهمن ساعت ۱۷ برای مخاطبان نوجوان در پلاتوی آینه مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی اجرا میشود.
این برنامه در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری واقع در بلوار کشاورز، خیابان حجاب، بوستان لاله برگزار میشود و علاقهمندان تئاتر کودک و نوجوان میتوانند با مراجعه به سایت تیوال و تهیه بلیت در این رویداد فرهنگی حضور پیدا کنند.
چهارمین دوره نمایشنامهخوانی «توکا» از سوی کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر و با همکاری مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود و در امتداد تقویت جریان نمایشنامهخوانی و معرفی آثار شاخص نمایشی به مخاطبان برنامهریزی شده است.
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