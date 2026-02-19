نصیری: فضاهای شهری زنجان برای استقبال از بهار ۱۴۰۵ زیباسازی می شود

علیرضا نصیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نزدیکشدن بهار، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری زنجان اقدامات زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری را آغاز کرده است.
وی در مورد جزئیات طرح گفت: ۶۰۰ نیمکت، ۳۵۰ سطل زباله و ۶۰۰ پایه انواع تابلو و روشنایی،۳۰۰ عدد وسایل ورزشی و آلاچیق رنگآمیزی و بازسازی میشوند و همچنین ۲۵ المان شهری و ۵ دیوارنگاره و یک پل عابر پیاده بازطراحی و تعمیر و نقاشی و نصب خواهد شد.
سرپرست سازمان سیما و منظرو فضای سبز شهری شهرداری زنجان با اشاره به اینکه این پروژهها در مناطق مختلف زنجان در حال اجراست و هدف آن ارائه محیطی زیبا و آراسته به شهروندان در سال جدید است، افزود: «زشتیزدایی و رفع نواقص بصری ۸ کیلومتر از نماهای فرسوده معابر نیز تا پیش از نوروز انجام میشود.
وی یادآور شد: همچنین با هدف تقویت بسترهای چمن کاری،گلکاری، درختان و درختچه ها مقدار ۲ هزار و ۵۰۰ تن کود دامی پوسیده و فرآوری شده در سطح بوستانها، قطعات و میادین پخش شده است.
نصیری بهبود بافت و حاصلخیزی خاک، افزایش میزان رطوبت پذیری، مقاومت درختان به تنشهای محیطی، تقویت فعالیت میکروارگانیسمهای مفید و در نهایت رشد و شادابی فضای سبز را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.
وی با اشاره به اینکه برای سال آینده برنامههایی برای توسعه فضای سبز زنجان با توجه به بودجه عملیاتی ارائه خواهد شد، عنوان کرد: همچنین اجرای طرحهای خلاقانه در بخش نورپردازی و المانهای شهری پیشبینی شده است.
