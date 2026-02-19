گفتگوی فعالان حوزه زنان پیرامون «کنشگری زنانه بدون استحاله هویتی»

به گزارش خبرنگار مهر، گفتگوی علمی و برخط «کنشگری زنانه بدون استحاله هویتی؛ منطق حضور اجتماعی زن در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی)» به همت پژوهشکده زن و خانواده برگزار می شود.

در این نشست فاطمه قاسمپور، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده و رئیس کمیته زنان و خانواده دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام‌ امیر مهاجر میلانی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده و زینب تاجیک، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده، راهبر هسته پژوهشی جنسیت و تربیت دخترانه مرکز پژوهش‌های اسلامی معصومیه سخنرانی می کنند.

این نشست روز یک شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به صورت غیرحضوری و از طریق لینک https://bbb04.dte.ir/b/ymm-ell-zrf-n87 برگزار می شود.