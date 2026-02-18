بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره محورهای دیدار مقامات مسکو و هاوانا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای ریانووستی، وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: لاوروف در دیدار با همتای کوبایی خود اقدامات غیرقانونی آمریکا علیه هاوانا و همچنین فشارهای اقتصادی واشنگتن بر این کشور را محکوم کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: وزیر خارجه روسیه در این دیدار، همچنین بر حمایت مسکو از هاوانا در پایان یافتن محاصره تجاری، اقتصادی و مالی آمریکا علیه این کشور تاکید کرد.

بیانیه وزارت خارجه روسیه سپس اضافه می کند: وزرای خارجه دو کشور در مورد مسائل جاری در دستور کار جهانی و منطقه‌ای تبادل نظر کرده و آمادگی خود برای ادامه تقویت روابط مشارکت راهبردی میان دو کشور را مورد تاکید قرار دادند.