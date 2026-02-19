دمای هوای همدان ۳ درجه کاهش می یابد

محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی و دادههای ماهوارهای، طی ۲۴ ساعت آینده شرایط جوی استان همدان پایدار خواهد بود، اما در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود که در مناطق مرتفع و باز از شدت بیشتری برخوردار است.
وی با بیان اینکه تا اواسط هفته آینده پدیده جوی قابل توجهی در استان مورد انتظار نیست، افزود: آسمان همدان در این مدت عمدتاً صاف خواهد بود و تنها در برخی ساعات وزش باد رخ میدهد.
باقریشکیب با اشاره به روند تغییرات دمایی استان گفت: صبح روز شنبه دمای کمینه در سطح استان بین ۲ تا سه درجه سانتیگراد کاهش مییابد که این افت دما در مناطق سردسیر و ارتفاعات محسوستر خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان ادامه داد: در حال حاضر سامانه بارشی فعالی در استان مستقر نیست، اما طبق پیشبینیها از نیمه دوم هفته آینده سامانه بارشی جدیدی وارد استان میشود که میتواند موجب افزایش ابر و بارشهایی در برخی نقاط شود.
وی درباره وضعیت دمای ثبتشده در شبانهروز گذشته نیز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته کمینه و بیشینه دمای شهر همدان به ترتیب پنج و ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر ثبت شده است که بیانگر نوسان قابل توجه دما در طول شبانهروز است.
باقریشکیب افزود: در این بازه زمانی، نهاوند با ۲۲ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه استان و بهار و رزن با یک درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین نقاط گزارش شدند.
