به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیهها» در استان گیلان آغاز شده و علاقهمندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیهها میتوانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیهها شرکت کنند.
جای خالی آیه زیر را کامل کنید:
«.............. بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» (بقره/۴۵)
وَتَذَکَّرُوا
وَاسْتَعِینُوا
وَاحْمَدُوا
وَاجْتَهِدُوا
پاسخ صحیح کدام گزینه است؟
علاقمندان جهت شرکت در مسابقه، میتوانند عدد گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۴۸۸، پیامک کنند.
فرصت شرکت در مسابقه هر روز، تا ساعت ۲۴ همان روز است.
پاسخ درست نخستین روز از طرح زندگی با آیهها تا ساعاتی دیگر اعلام و این خبر ویرایش میشود.
