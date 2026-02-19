کوروش خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش‌های ضد و نقیض درباره قیمت برخی اقلام در بازار اظهار کرد: بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد در برخی استان‌ها، روش‌های آمارگیری با خطا همراه بوده و همین مسئله باعث شکل‌گیری تصور اختلاف شدید قیمتی میان اصفهان و میانگین کشوری شده است.

وی افزود: به‌صورت جدی به این موضوع ورود کرده‌ایم و با همکاری مرکز آمار ایران، در حال اصلاح فرآیندهای ثبت و تحلیل داده‌ها هستیم؛ به‌گونه‌ای که قیمت‌ها، به‌ویژه در کالاهای حساسی مانند مغز گردو، بر اساس واقعیت کف بازار و با دقت تیم‌های بازرسی استان ثبت می‌شود و انتظار داریم این رویه در سطح ملی نیز اعمال شود.

چرا برخی اقلام در اصفهان گران‌تر است؟

معاون اقتصادی استاندار اصفهان درباره شائبه اختلاف ۲۰۰ هزار تومانی قیمت محصولاتی مانند بادام و گردو نسبت به میانگین کشور تصریح کرد: بخشی از این تفاوت به ساختار اقتصادی استان بازمی‌گردد؛ اصفهان قطب صنایع غذایی است و حجم بالای واحدهای فعال در این حوزه، تقاضا برای محصولاتی مانند گردو و بادام را افزایش می‌دهد که این فشار تقاضا به‌طور طبیعی بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

زنجیره نظارت از تولید تا توزیع

خسروی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها گفت: جلسات ستاد تنظیم بازار باید خروجی عملیاتی داشته باشد؛ کنترل قیمت‌ها بدون ایجاد یک زنجیره منسجم از تولید تا توزیع ممکن نیست و لازم است نظارت‌ها هم در بخش تولید مانند کشتارگاه‌ها و مرغداری‌ها و هم در شبکه توزیع تقویت شود.

وی در پایان با اشاره به اقدامات مکمل استانداری خاطرنشان کرد: پیگیری رفع موانع صادراتی و تأمین ارز صادراتی نیز در دستور کار قرار دارد تا با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، ثبات بیشتری در بازار استان اصفهان ایجاد شود.