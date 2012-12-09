۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۳

ارزانی:

قیمت خشکبار در مشهد 10 درصد کاهش یافت/کنترل بازار در آستانه شب یلدا

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار مشهد گفت: قیمت برخی از انواع خشکبار و آجیل در بازارهای این شهر حدود 10 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ارزانی ممقانی اظهار کرد: در ماه های گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت آجیل و خشکبار بودیم اما ثبات نرخ ارز و حاکم شدن آرامش نسبی بر بازار موجب کاهش 10 درصدی قیمت ها شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار مشهد با اشاره به تاثیر واردات و صادرات بر قیمت محصولات افزود: میانگین صادرات خشکبار استان  نسبت به سال گذشته افزایش داشته که این افزایش صادرات نیز یکی از دلایل موثر بر رشد قیمت ها بوده است.

ارزانی ممقانی در خصوص تدابیر اندیشیده شده در راستای کنترل بازار در شب یلدا تصریح کرد: اتحادیه در ایام خاص سال که میزان تقاضا به طور قابل ملاحظه­ای افزایش می یابد با تشکیل تیم بازرسی ویژه به کنترل بازار و قیمتها می پردازد تا از تخلفاتی که اغلب توسط واحدهای فاقد پروانه صورت می پذیرد جلوگیری کند.

وی افزود: امسال بر خلاف محصول پسته که میزان تولید آن مطلوب بود، برای محصولاتی مانند گردو و بادام در استان سال کم محصولی را پشت سر گذاشتیم که این موضوع نیز در افزایش قیمت این محصولات تاثیرگذار بوده است.

کد مطلب 1761894

