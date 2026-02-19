رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شوراهای اسلامی روستا نقش مهمی در تصمیم‌سازی و پیگیری مطالبات مردم دارند و مشارکت افراد توانمند و متعهد می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت بیشتر روستاها شود.

وی افزود: از همه افرادی که دل در گرو پیشرفت، عمران و آبادانی روستاهای خود دارند دعوت می‌کنیم فرصت باقیمانده را مغتنم شمرده و ثبت‌نام خود را نهایی کنند.

فرماندار دشتی تأکید کرد: مردم با حضور در انتخابات و مشارکت در تعیین نمایندگان خود، می‌توانند در آینده روستاهایشان سهیم باشند و نقش‌آفرینی مؤثری در مسیر توسعه ایفا کنند.

مقاتلی خاطرنشان کرد: همه تمهیدات لازم برای ثبت‌نام و برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور فراهم شده است.