به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر امروز در جمع اعضای هیئت هایاجرایی انتخابات حوزه انتخابیه تفت و میبد با بیان اینکه اصلی‌ترین وظیفه ما، فراهم کردن شرایط برای حضور پرشکوه مردم در انتخابات است، اظهار داشت: عوامل برگزار کننده انتخابات باید اصل بی‌طرفی کامل را رعایت کنند.

وی بیان کرد: عوامل اجرایی و نظارت بر انتخابات، نقش بسیار موثری در فراهم کردن زمینه های حضور و مشارکت حداکثری مردم در عرصه انتخابات دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ادامه داد: مرجع اصلی و مسئول برگزاری انتخابات، هیئت‌های اجرایی هستند و در این دوره نیز مانند گذشته نمایندگی متدین و متعهد در هیئت‌های اجرایی استان یزد حضور دارند.

وی ضمن قدردانی از هیئت‌های اجرایی استان یزد در زمینه احراز صلاحیت داوطلبان مجلس بیان کرد: این مرحله از انتخابات به خوبی برگزار شد و اطلاع رسانی به موقع نیز به مردم انجام شد.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد نیز در این همایش با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند در یزد فراهم شده است، اظهار داشت: شرایط شعب اخذ رای در سراسر استان مورد بررسی قرار گرفته است.

مصطفی سالاری عنوان کرد: ستاد انتخابات استان یزد همه تلاش خود را برای فراهم کردن زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری به کار گرفته و در تلاش برای بسترسازی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش تعداد ثبت‌نام کنندگان برای شرکت در رقابت انتخاباتی مجلس خبرگان عنوان کرد: میزان افزایش ثبت‌نام کنندگان، ۶۲ درصد بوده و در این دوره ۱۱ نفر از استان یزد ثبت‌نام کرده اند.

سالاری همچنین با بیان اینکه استقبال از ثبت‌نام برای شرکت در رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نیز در استان یزد خوب بوده است، افزود: خوشبختانه ۹۷ درصد کاندیداها نیز تایید صلاحیت شده اند.

وی اظهار امیدواری کرد: با حضور کاندیداهایی از طیف‌ها و گروه‌های مختلف، شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه با حضور و مشارکت گسترده مردم در استان یزد باشیم.