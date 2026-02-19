اتابک: روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان رو به گسترش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران که به تاجیکستان سفر کرده است، در گفتگویی با اشاره به اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان همیشه در شرایط بسیار خوبی بوده است، اظهار کرد: اکنون هم این روابط به ویژه در زمینه تجارت در شرایط بسیار بهتری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این سفر چند روزه، با سه وزیر، دو رئیس کمیته دولتی و نخست وزیر تاجیکستان پیرامون ارتقای تبادلات میان دو کشور در حوزه‌های مختلف از جمله دارو، دیدار داشتیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: روسای اتاق بازرگانی و تعداد زیادی از تجار بخش خصوصی در این سفر همراه ما بودند که توانستند با بخش خصوصی تاجیکستان، ارتباط بگیرند.

وی با بیان اینکه در بخش نساجی و صنایع مربوط، توافقات خوبی شد که به صورت یک نظام اجرایی کامل در می‌آید، اضافه کرد: در زمینه خدمات فنی و مهندسی هم، چون یکی از نقاط قوت کشور ما است، پیشنهادات خوبی را به تاجیکستان دادیم و مورد توافق و تفاهم قرار گرفت و سعی کردیم تفاهماتی را که در گذشته انجام شده، به صورت توافقنامه‌های اجرایی در بیاوریم.

اتابک با اشاره به اینکه در بخش زمین شناسی و معدن هم توافقاتی شد، گفت: معادن تاجیکستان، غنی و با عناصر فراوان است که می‌توانند توسط بخش زمین شناسی و مهندسیان معدن ما از لحاظ فراوری محصولاتشان و از جلوگیری از خام فروشی به شرایط بهتری برسد.