بازداشت ۹۴ خبرنگار فلسطینی پس از نبرد طوفان الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کمیته حمایت از روزنامهنگاران به صورت مستند اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بیش از ۹۴ روزنامهنگار و فعال رسانهای فلسطینی را در فاصله زمانی اکتبر ۲۰۲۳ و ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت کرده است.
بر اساس گزارش این کمیته، روزنامهنگاران فلسطینی به علت فعالیت حرفهای خود در زندانهای رژیم اشغالگر مورد نقض سیستماتیک قوانین قرار گرفتهاند. نقض حقوق روزنامهنگاران فلسطینی شامل ضرب و شتم، گرسنگی و بیتوجهی پزشکی بوده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران تأکید کرد: تخلفات اسرائیل، بیانگر سیاستی عمدی برای ارعاب و ساکت کردن روزنامهنگاران است. جامعه بینالمللی باید درباره تخلفات علیه روزنامهنگاران در زندانهای اسرائیل تحقیق کند.
این کمیته هشدار داد که اسرائیل باید به ناظران بینالمللی اجازه دسترسی به مکانهای حبس روزنامهنگاران فلسطینی را بدهد.
نظر شما