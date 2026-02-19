به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی ظهر پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: جریانسازی در تولید زمینهساز رشد اقتصادی کشور است و همه دستگاهها باید در تحقق این هدف نقشآفرینی کنند.
وی افزود: تولید محور اصلی اقتصاد کشور است و توسعه آن مستلزم اعتماد به تولیدکنندگان و تصمیمگیریهای هماهنگ دستگاهها است.
ابراهیمی تصریح کرد: قانون تأمین اجتماعی ظرفیت تسهیل فعالیت تولیدکنندگان را دارد اما برخی دستورالعمل ها مانع تولید شده است.
وی ادامه داد: جبران کسری منابع تأمین اجتماعی نباید با فشار بر تولیدکنندگان و در شرایط دشوار اقتصادی کشور همراه باشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تاکید کرد: مسدودسازی حسابهای تولیدکنندگان بدون چارچوب مشخص با حمایت از تولید همخوانی ندارد و اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف میکند.
وی افزود: مجلس با صدور توضیح قانونی، شمول بیمه قراردادهای نصب تجهیزات در کارخانهها را دقیقاً تعیین کند تا برداشتهای سلیقهای حذف شود.
ابراهیمی بیان کرد: لازم است در اختلافات، تصمیم نهایی بر اساس صورتجلسات و توافقات مشخص گرفته شود و ایرادات دستورالعملها بهطور رسمی اصلاح شود.
