۴۷ گروه بر تامین کالاهای اساسی در ایلام نظارت و بازرسی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت عزیزان ظهر شنبه در حاشیه برگزاری مانور گشت مشترک نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی ویزه ماه مبارک رمضان و نوروز اظهار کرد گشت مشترک توسط سازمان جهاد کشاورزی استان و سایر دستگاه‌ها از مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ به صورت مستمر در سطح بازار، در قالب ۴۷ اکیپ بازرسی در سطح استان در دو نوبت صبح و عصر آغاز شده است.

وی بیان کرد: ذخایر کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، روغن و … موجود است و هیچ‌گونه مشکلی در خصوص توزیع کالاها نخواهیم داشت.

در ادامه افزود: میوه شب عید تامین شده است و زمان توزیع توسط کمیته راهبری مشخص خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: اجرا و برگزاری مانور گشت مشترک به منظور تشدید نظارت بر زنجیره تامین، توزیع و عرضه کالاهای اساسی با هدف حفظ آرامش و ثبات بازار در استان ایلام اجرا شده و با تخلفاتی از جمله گران فروشی، احتکار، عرصه خارج از شبکه و … برخورد قانونی خواهد شد.

وی از شهروندان عزیز خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف با سامانه ۱۲۴ تماس حاصل کنند.