برخورد دو خودرو در  محور سردشت یک فوتی و ۶ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده، در این زمینه افزود: عصر پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور سردشت منجر به فوت یک نفر و مصدومیت ۶ نفر شد.

وی گفت: این حادثه ساعت ۱۶:۴۶ در محدوده بین کوربناو و میرشیخ سردشت به مرکز پیام اورژانس گزارش شد که بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

رضازاده افزود: در این سانحه ۷ نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه یک نفر در صحنه جان خود را از دست داد و ۶ مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.